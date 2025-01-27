Детективи державного бюро розслідувань повідомили про підозру головному державному інспектору Львівської митниці, який не вказвв у декларації статків на понад 13 млн грн. Серед незадекладованого – земельна ділянка, будинок та доходи від продажу автомобілів.

Як повідомила пресслужба ДБР 27 січня, у поданій виправленій щорічній декларації за 2022 рік митник не задекларував житловий будинок загальною площею 195,4 м2 та земельну ділянку площею 704 м2, якими користувалась його сім’я. Крім цього, посадовець не задекларував дохід від продажу двох автомобілів та гроші на банківських рахунках. Натомість він вказав у декларації неправдиві дані про наявність у нього та дружини грошей, які не відповідають рівню справжніх доходів. Загалом митник не задекларував майна і грошей на загальну суму понад 13 млн грн.

Йому повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації за ч. 2 ст. 366-2 ККУ. Суд вручив йому клопотання про цілодобовий домашній арешт.

У ДБР не розголошують даних про підозрюваного митника, однак аналогічні звинувачення фігурують у кримінальному провадженні, відкритому щодо державного інспектора оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил Львівської митниці Петра Зеленчука.

Ще у липні 2024 року НАЗК провело перевірку його виправленої декларації за 2022 рік і виявило, що він не вказав у декларації будинок батька на 195,4 м2 та ділянку 704 м2 в Брюховичах, якими користуються він та його родина. Крім цього, Петро Зеленчук вказав що станом на кінець 2022 року у нього було 80 тис. доларів та 1,8 млн грн заощаджень готівкою. Однак НАЗК встановило, що офіційно він міг заробити значно менше. Також у довідці НАЗК вказано, що родина продала два авто, що збігається з обвинуваченням ДБР. Щоправда в довідці НАЗК від липня фігурує 6,8 млн грн. Ця ж сума фігурувала у матеріалах справи станом на вересень 2024 року. А в січні 2025 року ДБР заявило про порушення на понад 13 млн грн.