Обидвоє учасників конфлікту з поліцією в Дніпрі, який призвів до загибелі одного з них – Джумбері Сілогави – були під впливом алкоголю. Про це радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян повідомила в четвер, 5 жовтня, в коментарі «Українській правді».

«Стосовно загиблого чоловіка слідство ще не надало відповідну довідку про вміст алкоголю в його крові, тривають комплексні експертизи. Водночас слідчі допитали цивільну дружину й дітей загиблого, які показали, що напередодні він вживав алкоголь і сів за кермо напідпитку. Тобто слідство має безпосередні свідчення», – сказала вона.

За словами радниці з питань комунікацій ДБР, стосовно цивільної дружини загиблого, яка була на водійському сидінні, коли авто зупинили поліцейські, слідчі довідкою підтвердили, що в її крові також був алкоголь – 0,33 проміле. Зауважимо, що допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле.

Стосовно куль у тілі загиблого Сапьян зазначила, що за даними слідства, поліцейський здійснив три постріли, влучань же було два. На уточнювальне запитання представниця ДБР зазначила, що підозрюваний патрульний провину не визнає, але співпрацює зі слідством і погодився на слідчий експеримент, щоб відтворити всі події того дня. І він і його напарниця (наразі відсторонені від служби) дають покази.

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі патрульні Єгор Звонков і Анастасія Жила зупинили автомобіль Jaguar, водій якого порушив правила дорожнього руху. На вимогу вийти з машини водій і пасажири відповіли відмовою. Правоохоронці стали силою витягати потерпілих з автомобіля й застосували газовий балончик.

Під час розмови з поліцейськими чоловік поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Правоохоронці використали газовий балончик, але чоловік продовжив чинити опір. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці. Наразі призначено службове розслідування. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків.

Загиблим виявився Джумбері Сілогава, який, зокрема, займався бізнесом з надання ритуальних послуг. В момент інциденту в автомобілі перебували діти агресивного чоловіка, які підбурювали його чинити опір поліцейським.