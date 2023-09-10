Патрульна з Дніпра, які збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових

Патрульна з Дніпра Анастасія Жила, яка оголосила про збір коштів на лікування після інциденту 29 серпня, передала зібраний 1,1 млн грн на потреби військових. Про це сама патрульна 9 вересня повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, зібрана сума перевершила всі очікування і було вирішено переказати її тим, хто найбільше зараз потребує підтримки – Силам Оборони України.

«Наша армія зараз мужньо бореться за кожен клаптик української землі, захищаючи нашу незалежність та мир. І зараз вони потребують нашої підтримки більше, ніж будь-коли. Відповідально заявляємо, що перерахували їх в Фонд «Повернись живим» на потреби Сил Оборони України і звітуємо про це», – зазначила Анастасія Жила.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький також підтвердив, що кошти передали фонду »Повернись живим».

« ... безперечно, що в умовах тих потреб, які є на фронті, ці кошти просто зобовʼязані потрапити туди», – зазначив Білошицький.

Як повідомляв ZAXID.NET, 29 серпня у Дніпрі патрульний смертельно поранив чоловіка. За попередньою інформацією, поліцейські зупинили автомобіль після того, як він порушив правила дорожнього руху. На момент зупинки за кермом перебувала жінка, але вуличні камери зафіксували, що в момент порушення автомобілем керував чоловік.

На вимогу вийти із автомобіля порушники відмовились. Правоохоронці почали силою витягувати жінку, яка перебувала на водійському сидінні, з авто.

Під час розмови з поліцейськими чоловік поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Правоохоронці використали газовий балончик, але чоловік продовжив чинити опір. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці. Наразі призначено службове розслідування. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків. Зауважимо, що в момент інциденту в автомобілі перебували діти агресивного чоловіка, які підбурювали його чинити опір поліцейським.

За неофіційною інформацією, в організмі застреленого чоловіка виявили 2,48 проміле алкоголю, що співмірне із вживанням близько пляшки горілки. Водночас Державне бюро розслідувань, яке розслідує подію, не підтвердило цю інформацію.

Також поліція опублікувала відео, на якому можна побачити і дії патрульних, і поведінку порушників.