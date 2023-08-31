Суд обрав запобіжний захід патрульному з Дніпра

Кіровський районний суд Дніпра обрав запобіжний захід поліцейському Єгору Звонкову, який смертельно поранив чоловіка під час сутички, що мала місце 29 серпня у Дніпрі. Суд постановив помістити поліцейського під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Про це у четвер, 31 серпня, повідомило «Суспільне».

Прокуратура вимагала обрати запобіжний захід затриманому патрульному – 60 діб арешту без права внесення застави. На суді зазначалося, що поліцейський мав попередити про застосування табельної зброї.

Сторона захисту ж вважає підозру в умисному вбивстві необґрунтованою. Як і тримання під вартою. Тож просили про особисте зобов'язання, домашній арешт або звільнення під заставу.

Адвокатка поліцейського повідомила на суді, що у її підзахисного черепно-мозкова травма і забій тканин, тому йому потрібне стаціонарне лікування.

Сам обвинувачений заявив, що своєї провини він не визнає. Сказав, що застосував зброю лише після вжиття всіх інших можливих засобів, а також для захисту свого життя. Щоб підтримати свого колегу, до суду прийшли кілька десятків правоохоронців.

Поліцейські в залі суду зустріли рішення оплесками.

Як повідомляв ZAXID.NET, 29 серпня у Дніпрі патрульний смертельно поранив чоловіка. За попередньою інформацією, поліцейські зупинили автомобіль після того, як він порушив правила дорожнього руху. На момент зупинки за кермом перебувала жінка, але вуличні камери зафіксували, що в момент порушення автомобілем керував чоловік.

На вимогу вийти із автомобіля порушники відмовились. Правоохоронці почали силою витягувати жінку, яка перебувала на водійському сидінні, з авто. Під час розмови з поліцейськими чоловік поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння. За неофіційною інформацією, в організмі застреленого чоловіка виявили 2,48 проміле алкоголю, що співмірне із вживанням близько пляшки горілки.

Правоохоронці використали газовий балончик, але чоловік продовжив чинити опір. Зрештою, під час бійки поліцейський застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці. Наразі призначено службове розслідування. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків. Зауважимо, що в момент інциденту в автомобілі перебували діти агресивного чоловіка, які підбурювали його чинити опір поліцейським. Раніше поліція опублікувала відео, на якому можна побачити і дії патрульних, і поведінку порушників.