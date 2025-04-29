Посадовець розпочав свою діяльність вкінці 2024 року

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру співробітнику Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Одещині. Посадовець за гроші вносив неправдиві дані в електронний реєстр призовників «Оберіг» для охочих уникнути мобілізації. Про це повідомила пресслужба відомства 29 квітня.

Як з’ясували слідчі, посадовець ТЦК змінював дані в реєстрі щодо розшуку та військового обліку того чи того чоловіка. Після цього клієнти посадовця змогли навіть виїздити за кордон. Свою незаконну діяльність військовий ввів з кінця 2024 року.

Вартість послуг посадовця становила 3 тис. доларів. Наразі встановлені 12 чоловіків, які скористалися протиправною схемою, частина з них встигла залишити Україну.

Співробітнику РТЦК та СП повідомили про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 1 ст. 362 КК України). Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 до 68 тис. грн) або виправні роботи на строк до двох років.

Наразі вирішується питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу та відсторонення від посади. Триває слідство.