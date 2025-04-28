Підозрюваних триматимуть під вартою на час слідства

На Буковині правоохоронці викрили злочинну схему за участі голови військово-лікарської комісії при міському ТЦК та його спільника. Посадовці за гроші продавали повний пакет документів для ухилянтів. Ціни стартували з 5 тис. доларів. Чоловіків затримали під час отримання частини обіцяної винагороди.

Працівники спецпрокуратури в сфері оборони встановили, що голова одного з ВЛК Буковини спільно з поплічником розробили схему оформлення і видачі документів із фіктивними діагнозами для військовозобов’язаних, які хотіли уникнути мобілізації. Йдеться про міський ТЦК, який в області тільки один – Чернівецький. За гроші вони пропонували різний спектр послуг, серед яких – можливість визнання чоловіків тимчасово непридатними до військової служби та повне виключення з військового обліку, повідомили в Спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону в понеділок, 28 квітня.

Ціна за послуги голови ВЛК коливалася від 5 до 10 тис. доларів. Посадовця разом зі спільником правоохоронцям вдалося затримати під час одержання частини обумовленої суми – в розмірі 1700 доларів за готовий пакет документів.

Наразі працівники спецпрокуратури встановлюють всіх причетних до незаконної оборудки. Паралельно правоохоронці задокументували декілька фактів отримання хабарів головою ВЛК. Під час обушків на роботі та вдома у нього виявили та вилучили низку медичних документів та інші докази протиправної діяльності.

За процесуального керівництва Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру голові ВЛК при міському ТЦК, а також його спільнику за ч. 3 ст. 368 КК України (Одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною та конфіскацією майна. Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.