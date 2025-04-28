Невропатолог з центральної міської клінічної лікарні Чернівців отримав штраф майже 46 тис. грн за те, що вимагав та отримав неправомірну вигоду від пацієнтів. Лікар Дмитро Єреміца хабарі отримував двічі. Перший раз від пацієнта, який хотів оформити собі групу інвалідності в МСЕК. Другий – у чоловіка, який планував отримати відстрочку від мобілізації на ВЛК через хронічні хвороби. У суді обвинувачений лікар свою провину визнав.

Обвинувачений Дмитро Єреміца з листопада 2023 року працює лікарем-невропатологом неврологічного відділення в комунальній міській лікарні Чернівців. Приблизно в кінці червня 2024 року до нього звернувся за консультацією пацієнт, який мав проблеми з хребтом. Він планував звертатися до МСЕК, щоб оформити групу інвалідності, а для цього йому необхідні кілька виписок про перебування на стаціонарі. Наступного разу на прийомі 26 липня 2024 року обвинувачений повідомив пацієнту, що зможе йому надати дві виписки з необхідними результатами обстежень та аналізів без проходження лікування. Лікар зазначив, що за ці послуги чоловік повинен заплатити йому 4 тис. грн.

«12 серпня 2024 року приблизно об 11:35, перебуваючи в приміщенні свого кабінету і діючи за попередньою змовою, одержав від пацієнта раніше обумовлену неправомірну вигоду у сумі 4 тис. грн за складання та видачу “Виписного епікризу з історії хвороби” щодо перебування на стаціонарному лікуванні у неврологічному відділенні КНП “Центральна міська клінічна лікарня”, однак без фактичного проходження даної процедури», – йдеться у вироку Шевченківського районного суду м.Чернівці від 17 квітня.

Від цього ж пацієнта обвинувачений отримував ще раз 4 тис. грн неправомірної вигоди у вересні 2024 року за другу довідку про перебування на стаціонарі.

Також у жовтні 2023 року обвинувачений лікар за посередництва медсестри Чернівецької обласної психіатричної лікарні допоміг військовозобов’язаному знятися з військового обліку. Пацієнту за 10 тис. грн забезпечили проходження фіктивного стаціонарного лікування в неврологічному відділенні Чернівецької центральної міської лікарні, звідки його перевели в Чернівецьку обласну психіатричну лікарню. Лікар-невропатолог оформив та видав чоловіку відповідні медичні документи.

У суді Дмитро Єреміца визнав свою провину. Йому присудили сплатити штраф в розмірі 45,9 тис. грн. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.