Олеся Гержені, за відсутності пацієнтів в медзакладі, внесла до бази НСЗУ 9 декларацій

Берегівський районний суд визнав сімейну лікарку амбулаторії в селі Шом Олесю Гержені винною у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованих системах. За укладання декларацій з пацієнтами з-за кордону, щоб отримати заохочення, лікарці призначили 34 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку, який винесли 15 квітня, упродовж травня-листопада 2022 року Олеся Гержені, за відсутності пацієнтів в медзакладі, внесла до бази даних Національної служби здоров’я України 9 декларацій про вибір сімейного лікаря.

«Вказані неправомірні дії обвинувачена здійснила з метою отримання від держави права на одержання додаткових коштів, передбачених на заохочення сімейних лікарів за укладання декларацій з пацієнтами», – зазначено в матеріалах справи.

Під час судового засідання лікарка визнала свою вину і підтвердила, що вносила до системи декларації людей, які на той час перебували за кордоном, проте робила це не за гроші, а для покращення показників підприємства.

Суд врахував, що Олеся Гержені не стоїть на обліках у психіатра та нарколога, а на роботі зарекомендувала себе відповідальним працівником і добросовісно виконує покладені на неї обов’язки, систематично проходить переатестацію та підвищує кваліфікацію, відвідуючи лікарські конференції, курси та тренінги.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Михайлишин визнав сімейну лікарку амбулаторії в селі Шом винною у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованих системах і призначив їй 34 тис. грн штрафу.