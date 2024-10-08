Лікарка внесла до електронної системи охорони здоров’я майже півсотні декларацій без згоди пацієнтів

Тячівський районний суд визнав винною сімейну лікарку амбулаторії селища Дубове Тячівського району Яну Жданову у несанкціонованих діях з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах. За внесення до електронної системи охорони здоров’я майже півсотні декларацій без згоди пацієнтів, лікарці призначили 34 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 1 жовтня, упродовж 2022-2023 року обвинувачена, маючи доступ до бази даних Національної служби здоров’я України внесла недостовірні відомості про укладення 44 декларацій без згоди на це пацієнтів.

Під час судового засідання Яна Жданова визнала свою вину. Суд також врахував, що обвинувачена має позитивну характеристику з місця проживання і не притягувалася раніше до кримінальної відповідальності.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Чопик визнав сімейну лікарку винною у несанкціонованих діях з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, і призначив їй 34 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.