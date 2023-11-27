Внаслідок авіакатастрофи 18 січня 2023 року загинуло 14 людей

Працівники Державного бюро розслідування (ДБР) завершили розслідування щодо авіакатастрофи, яка сталася 18 січня у Броварах і призвела до загибелі вищого керівництва МВС України. Про це повідомила прес-служба ДБР у понеділок, 27 листопада.

Як розповіли у відомстві, підозрювані та їхні захисники, потерпілі та їх представники зможуть ознайомитися з матеріалами справи, які далі будуть передані до суду.

Раніше у цій справі підозри отримали:

начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

в.о. командира частини;

заступник командира з льотної підготовки;

командир авіаційної ескадрильї;

начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Слідство встановило, що чиновник допустили «відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей».

«Встановлено, що у січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей. Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів», – розповіли у ДБР.

У гелікоптері ДСНС летіли 10 людей, зокрема міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. Щобільше, під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту руху, зокрема про вкрай несприятливі погодні умови над Броварами. Екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах і необхідних сертифікатів. Але жоден із чиновників виліт не скасував і не відклав.

«Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху», – йдеться у матеріалах розслідування.

Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті — навіть меншій, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду — багатоповерховий будинок — і почав здійснювати маневр обльоту, але різко піднявся, втратив орієнтування в просторі та під час завершення маневру допустив зіткнення із землею. Як зазначає ДБР — через відсутність необхідних навичок.

При падінні повітряне судно пошкодило дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто. Окрім керівництва МВС та інших посадовців на борту в авіакатастрофі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли в садочок. 31 людина, серед яких 13 дітей, постраждали.

Правоохоронці на початку розслідування висунули кілька основних версій катастрофи: розглядали замах на життя державних діячів, включно з диверсією; збиття літального апарата; конфліктну ситуацію на борту судна; помилку пілота, технічну несправність судна, неналежну організацію планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови.