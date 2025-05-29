Олега Побережнюка (зліва) підозрюють у бездіяльності щодо катувань військових бригади з боку його хрещеного сина Владислава Пастуха (справа)

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олега Побережнюка, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та ігноруванні фактів знущань і катувань підлеглих йому військових. Про це повідомили у пресслужбі ДБР у четвер, 29 травня.

Слідство встановило, що з лютого по липень 2024 року командир бригади з Тернопільщини Олег Побережнюк знав про факти катувань та жорстокого поводження із військовослужбовцями з боку підлеглого офіцера, проте не вжив жодних заходів реагування.

За даними ДБР, екскомбриг не звертав уваги на те, що екскомандир одного з підрозділів у першому батальйоні бригади Владислав Пастух вимагав гроші та знущався з бійців, бив їх та прив’язував до дерев’яного хреста за відмову давати хабарі. Зазначимо, Владислав Пастух є сином Валерія Пастуха – начальника штабу та заступника командира бригади. Водночас затриманий командир бригади Олег Побережнюк є хрещеним батьком Пастуха-молодшого.

«Це могло вплинути на рішення командира замовчати злочини й не передавати інформацію до правоохоронних органів. У результаті — замість захисту прав своїх підлеглих командир фактично став учасником злочинної бездіяльності, дозволивши продовжувати тортури та знущання», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Командиру інкримінують ч. 4 ст. 426 ККУ (бездіяльність військової влади в умовах воєнного стану). Фігуранту та його стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення, а після цього обвинувальний акт скерують до суду.

Нагадаємо, Олега Побережнюка відсторонили від служби у грудні 2024 року, коли журналісти «УП» опублікували розслідування про знущання з військових та корупцію у 211-й понтонно-мостовій бригаді ЗСУ. Після того, як його хрещеного сина Владислава Пастуха викрили на катуваннях військовослужбовців, Побережнюку повідомили про підозру за зловживання повноважень – правоохоронці з’ясували, що той залучав підлеглих військових до будівництва свого будинку на Хмельниччині. Ті, хто брав участь у будівництві, отримували бойові виплати та зарплату, попри те, що мали бути у відрядженні на Миколаївщині.

17 грудня Тернопільський районний суд обрав запобіжний захід для Побережнюка, а 19 грудня його відправили під варту. Втім, вже 20 грудня він вийшов з СІЗО у Тернополі під заставу в понад 900 тис. грн.