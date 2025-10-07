Щоб техніка прослужила якомога довше, зберігайте її у відповідних умовах

Газонокосарка – це не просто зручний інструмент, а складна техніка, яка потребує дбайливого ставлення та правильного зберігання. Якщо нехтувати цими правилами, пристрій швидко вийде з ладу, а в деяких випадках може навіть становити загрозу. Де і як зберігати косарку, пишуть «Новини.LIVE».

Чому важливо правильно зберігати газонокосарку

Цей вид садової техніки чутливий до впливу зовнішніх чинників. Погані умови зберігання можуть призвести до корозії металевих частин, пошкодження двигуна або електроніки, а також до утворення неприємних запахів і витоків пального. В результаті – дорогий ремонт або навіть повна заміна пристрою.

Де не можна зберігати газонокосарку:

Просто неба. Постійна дія вологи, дощу та сонця негативно впливає на деталі. Поруч із хімікатами. Добрива, розчинники чи інші речовини можуть пошкодити пластикові та металеві елементи. На стінах (у вертикальному положенні). Це особливо небезпечно для бензинових моделей, адже можливий витік пального. У вологому приміщенні. Надмірна вологість сприяє появі іржі та грибка.

Де краще зберігати газонокосарку:

у сухому гаражі або господарському приміщенні;

у підвалі, якщо там немає підвищеної вологи;

на вулиці – лише під водонепроникним брезентом;

у просторому коридорі, для невеликих або роботизованих моделей.

Як правильно підготувати газонокосарку до зберігання