Холодильник не підійде: де і як зберігати цибулю, щоб вона довго не псувалася
Щоб цибуля залишалася свіжою якнайдовше, важливо створити для неї відповідні умови зберігання. Багато хто помилково вважає, що холодильник – найкраще місце для цього. Насправді це не так. Де зберігати цибулю, пише «Книга порад».
Чому холодильник не є ідеальним варіантом
Незважаючи на те, що холодильник забезпечує прохолоду, яка зазвичай сприяє збереженню продуктів, цибуля в таких умовах швидко псується. Підвищена вологість і брак вентиляції в холодильнику сприяють утворенню плісняви, появі гнилі й загальному погіршенню стану овоча. Цибулини починають в’янути, втрачають щільність і характерний аромат.
Умови, необхідні для зберігання цибулі
Щоб цибуля довго залишалась якісною, потрібно дотримуватись наступних параметрів:
- температура: найкраще – від 0 до +5 °C, також допустиме зберігання при температурі кімнати за умови помірної вологості;
- вологість: рівень у межах 60-70% вважається оптимальним; висока вологість сприяє загниванню, надто низька – призводить до висихання;
- повітрообмін: циркуляція повітря має бути постійною, без вентиляції продукт швидко втрачає якість.
Де зберігати цибулю у квартирі або будинку
Цибулю слід тримати у затемненому, сухому та добре вентильованому приміщенні. У приватних будинках це зазвичай підвал або льох. У квартирах підійдуть прохолодні комори, засклені балкони або інші місця, захищені від вологи та прямих сонячних променів.
Практичні способи зберігання
- у ящиках з отворами: укладайте цибулю невисоким шаром (до 30 см), щоб забезпечити вільний доступ повітря;
- у сітчастих або тканинних мішках: ці матеріали добре «дихають» і не затримують вологу;
- у зв’язаних пучках: цибулини можна сплести в коси й підвісити у сухому приміщенні.