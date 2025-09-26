Цибулю слід тримати у затемненому, сухому та добре вентильованому приміщенні

Щоб цибуля залишалася свіжою якнайдовше, важливо створити для неї відповідні умови зберігання. Багато хто помилково вважає, що холодильник – найкраще місце для цього. Насправді це не так. Де зберігати цибулю, пише «Книга порад».

Чому холодильник не є ідеальним варіантом

Незважаючи на те, що холодильник забезпечує прохолоду, яка зазвичай сприяє збереженню продуктів, цибуля в таких умовах швидко псується. Підвищена вологість і брак вентиляції в холодильнику сприяють утворенню плісняви, появі гнилі й загальному погіршенню стану овоча. Цибулини починають в’янути, втрачають щільність і характерний аромат.

Умови, необхідні для зберігання цибулі

Щоб цибуля довго залишалась якісною, потрібно дотримуватись наступних параметрів:

температура : найкраще – від 0 до +5 °C, також допустиме зберігання при температурі кімнати за умови помірної вологості;

: найкраще – від 0 до +5 °C, також допустиме зберігання при температурі кімнати за умови помірної вологості; вологість : рівень у межах 60-70% вважається оптимальним; висока вологість сприяє загниванню, надто низька – призводить до висихання;

: рівень у межах 60-70% вважається оптимальним; висока вологість сприяє загниванню, надто низька – призводить до висихання; повітрообмін: циркуляція повітря має бути постійною, без вентиляції продукт швидко втрачає якість.

Де зберігати цибулю у квартирі або будинку

Цибулю слід тримати у затемненому, сухому та добре вентильованому приміщенні. У приватних будинках це зазвичай підвал або льох. У квартирах підійдуть прохолодні комори, засклені балкони або інші місця, захищені від вологи та прямих сонячних променів.

Практичні способи зберігання