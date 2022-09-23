У середу, 28 вересня, через профілактичні роботи у 47 містечках та селах на Яворівщині відімкнуть газопостачання. Про це заздалегідь попередила прес-служба «Львівгазу».

Газ відімкнуть о 9:00 ранку середи, щонайменше на добу. У деяких населених пунктах навіть на дві. Без газу залишаться, зокрема, мешканці Новояворівська, Немирова, Шкла та ще 44 сіл.

Список населених пунктів, де відімкнуть газ:

Новояворівськ Шкло Немирів Верещиця Старичі Завадів Хляни Старий Яр Поруби Пазиняки Коти Гораєць Воля Старицька Вербляни Дебрі Пісоцьки Дацки Калитяки Ціпивки Цетуля Вороблячин Воля Середина Новини Прилбичі Когути Стені Солуги Бердихів Підлуби Молошковичі Терновиця Мужиловичі Залужжя Калинівка Шутово Бунів Іваники Черчик Рогізно Оселя Рулево Віжомля Щиглі, Новосілки Глинець Чолгині



Зазначимо, що відновлення газопостачання відбуватиметься поетапно. Спершу газ включать у селах: Залужжя, Калинівка, Шутово, Бунів, Іваники, Черчик, Рогізно, Оселя, Рулево, Віжомля, Щиглі, Новосілки, Глинець, Чолгині, Терновиця (лише вул. С. Стрільців). Це буде вранці четверга, 29 вересня.

А мешканцям усіх інших сіл, а також Новояворівська, Немирова та Шкла відновлять газопостачання у п'ятницю, 30 вересня.