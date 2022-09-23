Майже півсотні населених пунктів на Львівщині два дні будуть без газу
Наступного тижня газопостачання відімкнуть у частині Яворівського району
У середу, 28 вересня, через профілактичні роботи у 47 містечках та селах на Яворівщині відімкнуть газопостачання. Про це заздалегідь попередила прес-служба «Львівгазу».
Газ відімкнуть о 9:00 ранку середи, щонайменше на добу. У деяких населених пунктах навіть на дві. Без газу залишаться, зокрема, мешканці Новояворівська, Немирова, Шкла та ще 44 сіл.
Список населених пунктів, де відімкнуть газ:
- Новояворівськ
- Шкло
- Немирів
- Верещиця
- Старичі
- Завадів
- Хляни
- Старий Яр
- Поруби
- Пазиняки
- Коти
- Гораєць
- Воля Старицька
- Вербляни
- Дебрі
- Пісоцьки
- Дацки
- Калитяки
- Ціпивки
- Цетуля
- Вороблячин
- Воля
- Середина
- Новини
- Прилбичі
- Когути
- Стені
- Солуги
- Бердихів
- Підлуби
- Молошковичі
- Терновиця
- Мужиловичі
- Залужжя
- Калинівка
- Шутово
- Бунів
- Іваники
- Черчик
- Рогізно
- Оселя
- Рулево
- Віжомля
- Щиглі,
- Новосілки
- Глинець
- Чолгині
Зазначимо, що відновлення газопостачання відбуватиметься поетапно. Спершу газ включать у селах: Залужжя, Калинівка, Шутово, Бунів, Іваники, Черчик, Рогізно, Оселя, Рулево, Віжомля, Щиглі, Новосілки, Глинець, Чолгині, Терновиця (лише вул. С. Стрільців). Це буде вранці четверга, 29 вересня.
А мешканцям усіх інших сіл, а також Новояворівська, Немирова та Шкла відновлять газопостачання у п'ятницю, 30 вересня.