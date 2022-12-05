У вівторок, 6 грудня, з 9:00 до 20:00 низка вулиць Галицького та Личаківського районів залишаться без води, а ще кількадесят отримуватимуть воду під пониженим тиском. Обмеження водопостачання пов’язане із заміною запірної арматури на вул. Зелена – Водогінна, повідомили в ЛМКП «Львівводоканал».

Так, без водопостачання будуть вулиці:

Архипенка;

Дороша;

Зелена (парна сторона від №2 до №132, непарна сторона від №1 до №115);

Йосипа Сліпого;

Кардинала Гузара (Льва Толстого);

Кльоновича;

Конопницької;

Кримська;

Палія;

пл. Петрушевича;

Романчука;

Самійленка;

Тарнавського;

Шота Руставелі.

Крім того, подача води з пониженим тиском буде здійснюватись на вулицях:

Богдана Лепкого;

Валова;

Вірменська;

Вітвера;

Волошина;

Вузька;

Галицька;

Гнатюка;

Грушевського;

Яреми (Чехова);

Дашка (Філатова);

Донцова;

Дорошенка (парна сторона від №2 до №30, непарна сторона від №1 до №31);

Драгоманова;

Друкарська;

Дудаєва;

Білозіра (Герцена);

Франка (парна сторона від №2 до №66, непарна сторона від №1 до №71);

Кирила і Мефодія;

Князя Романа;

Ковжуна;

Коперника (парна сторона від №2 до №32, непарна сторона від №1 до №19);

Костюшка;

Краківська;

Лесі Українки;

Леся Курбаса;

Личаківська (парна сторона від №2 до №64, непарна сторона від №1 до №47);

Мартовича;

Менцинського;

Мурави;

Наливайка;

Парфеновичів;

Патріарха;

Пекарська (парна сторона від №2 до №44, непарна сторона від №1 до №39);

пл. Вічева;

пл. Галицька;

пл. Катедральна;

пл. Коліївщини;

пл. Митна;

пл. Ринок;

пл. Соборна;

Поповича;

пр. Свободи;

пр. Шевченка;

Руська;

Саксаганського;

Сербська;

Січових Стрільців;

Скорика (Чайковського);

Смольського;

Староєврейська;

Тершаківців;

Туган-Барановського;

Фурманська;

Шухевича.

Після завершення ремонтних робіт водопровідну мережу промиють, через що в цей період можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.