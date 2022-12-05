Завтра у центрі Львова обмежать водопостачання
Частина Галицького та Личаківського районів отримуватимуть воду під пониженим тиском чи взагалі лишаться без водопостачання
Суспільство — Анна Журба, 0 0
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У вівторок, 6 грудня, з 9:00 до 20:00 низка вулиць Галицького та Личаківського районів залишаться без води, а ще кількадесят отримуватимуть воду під пониженим тиском. Обмеження водопостачання пов’язане із заміною запірної арматури на вул. Зелена – Водогінна, повідомили в ЛМКП «Львівводоканал».
Так, без водопостачання будуть вулиці:
- Архипенка;
- Дороша;
- Зелена (парна сторона від №2 до №132, непарна сторона від №1 до №115);
- Йосипа Сліпого;
- Кардинала Гузара (Льва Толстого);
- Кльоновича;
- Конопницької;
- Кримська;
- Палія;
- пл. Петрушевича;
- Романчука;
- Самійленка;
- Тарнавського;
- Шота Руставелі.
Крім того, подача води з пониженим тиском буде здійснюватись на вулицях:
- Богдана Лепкого;
- Валова;
- Вірменська;
- Вітвера;
- Волошина;
- Вузька;
- Галицька;
- Гнатюка;
- Грушевського;
- Яреми (Чехова);
- Дашка (Філатова);
- Донцова;
- Дорошенка (парна сторона від №2 до №30, непарна сторона від №1 до №31);
- Драгоманова;
- Друкарська;
- Дудаєва;
- Білозіра (Герцена);
- Франка (парна сторона від №2 до №66, непарна сторона від №1 до №71);
- Кирила і Мефодія;
- Князя Романа;
- Ковжуна;
- Коперника (парна сторона від №2 до №32, непарна сторона від №1 до №19);
- Костюшка;
- Краківська;
- Лесі Українки;
- Леся Курбаса;
- Личаківська (парна сторона від №2 до №64, непарна сторона від №1 до №47);
- Мартовича;
- Менцинського;
- Мурави;
- Наливайка;
- Парфеновичів;
- Патріарха;
- Пекарська (парна сторона від №2 до №44, непарна сторона від №1 до №39);
- пл. Вічева;
- пл. Галицька;
- пл. Катедральна;
- пл. Коліївщини;
- пл. Митна;
- пл. Ринок;
- пл. Соборна;
- Поповича;
- пр. Свободи;
- пр. Шевченка;
- Руська;
- Саксаганського;
- Сербська;
- Січових Стрільців;
- Скорика (Чайковського);
- Смольського;
- Староєврейська;
- Тершаківців;
- Туган-Барановського;
- Фурманська;
- Шухевича.
Після завершення ремонтних робіт водопровідну мережу промиють, через що в цей період можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
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