Багато хто кладе хліб у холодильник, сподіваючись, що так він довше залишиться свіжим

Багато хто кладе хліб у холодильник, сподіваючись, що так він довше залишиться свіжим. Проте це одна з найпоширеніших помилок, адже так ви отримаєте замість м’якого хліба, черствий та сухий. The Spruce Eats розповідає про те, чому не слід зберігати хліб у холодильнику.

Чому холодильник не підходить для зберігання хліба?

Професійний пекар Ренді Джордж розповідає, що холодильник – це сухе середовище. Саме через це хліб втрачає вологу значно швидше, а його м’якуш стає сухим і твердим.

Якщо ви хочете, щоб хліб швидко не черствів, ні в якому разі не зберігайте його в холодильнику.

Де найкраще зберігати хліб?

Якщо ви плануєте з’їсти хліб протягом кількох днів (це стосується хліба з твердою скоринкою, як у пекарні) або тижня (це стосується хліба в пакетах), тримайте його на кухонній стільниці.

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Хліб з твердою скоринкою ні в якому разі не слід зберігати в поліетиленових пакетах, оскільки це майже миттєво розм’якшить його скоринку. Після того як ви розрізали хліб, його можна покласти назад у паперовий пакет, у якому він, ймовірно був проданий, і заправити край під хліб. Для м’якого хліба ідеально підійде саме поліетиленовий пакет, в якому цей хліб продавався.