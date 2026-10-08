У Bayer запевнили, що препарати вже прибули в Україну

Німецька фармацевтична компанія Bayer підтвердила перебої з доступністю частини своїх препаратів в Україні. За її даними, ліки поступово з’являтимуться в аптеках протягом другої половини жовтня. Про це повідомляє hromadske з посиланням на компанію. Як зазначається, тимчасові перебої виникли через порушення в роботі логістичної системи. Водночас Bayer продовжує постачати продукцію в Україну та не виводить її з ринку.

«Компанія докладає всіх можливих зусиль для якнайшвидшого відновлення постачання та забезпечення безперервного доступу пацієнтів до необхідного лікування», – повідомила відповідальна за комунікації Bayer в Україні Тетяна Червінська.

Препарати вже перебувають на території України. Перед передачею дистриб’юторам, які постачають їх в аптеки, ліки мають пройти необхідні регуляторні та сертифікаційні процедури. За словами представниці компанії, команда працює над тим, що якнайшвидше відновити доступність препаратів.

Довідково. Bayer працює в Україні з 1992 року й входить до німецького концерну Bayer AG. Фармацевтичний підрозділ постачає ліки на український ринок і бере участь у клінічних дослідженнях. Серед основних напрямів роботи – препарати для лікування серцево-судинних і онкологічних захворювань, офтальмологія і жіноче здоров’я. Компанія також розвиває напрям безрецептурних ліків.

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Що відомо про брак ліків в аптеках?

Після російських ударів по фармацевтичних складах та логістичній інфраструктурі українці почали повідомляти про відсутність окремих препаратів в аптеках. Як писав ZAXID.NET, у серпні-вересні 2026 року в окремих регіонах виникали труднощі з пошуком деяких ліків, зокрема з діючою речовиною левотироксин натрію. Утім, за повідомленням МОЗ, системного дефіциту ліків в Україні немає.

Водночас на початку жовтня у соцмережах з’явилися повідомлення про те, що в аптеках відсутні певні гормональні препарати, ліки проти хронічних захворювань, антидепресанти, оральні контрацептиви тощо.

* Інформація подана з ознайомчою метою і не є закликом до самолікування. Перед застосуванням будь-яких лікарських засобів обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з офіційною інструкцією до препарату.