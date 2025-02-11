Один з основних симптомів нестачі йоду у рослинах – це уповільнений ріст

Йод є важливим елементом для рослин, так само, як і для людей, адже він відіграє ключову роль у їхньому розвитку та здоров'ї. Він сприяє нормальному обміну речовин, покращує стійкість до хвороб та шкідників і забезпечує рясне цвітіння і родючість. Проте, йододефіцит може бути важким для рослин, особливо на певних типах ґрунтів. Glаmour пише, як визначити, чи не бракує йоду вашим рослинам.

Ознаки йододефіциту у рослинах

Найбільше дефіцит йоду впливає на рослини, що ростуть на торф’яних та підзолистих ґрунтах, а також на легких суглинках і субстратах з низьким вмістом органіки. Окремо варто зазначити, що кислі ґрунти також є сприятливим середовищем для йододефіциту. У таких умовах рослини стають більш сприйнятливими до різних захворювань, таких як грибки, нематоди чи дротяники.

Один з основних симптомів нестачі йоду у рослинах – це уповільнений ріст, особливо в фазі цвітіння і зав’язі. Наприклад, овочі, як помідори та перці, при йододефіциті утворюють маленькі, бліді плоди, що не досягають звичайного розміру.

У винограду ж дефіцит йоду може проявлятися в поганій зав’язі або навіть загниванні плодів. Що стосується ягідних рослин, то на їхніх плодах можна помітити зниження вмісту крохмалю, затримку в розвитку та загальну блідість листя.

Тому важливо регулярно перевіряти стан рослин, щоб вчасно виявити можливий йододефіцит і забезпечити рослинам необхідні умови для росту та розвитку.