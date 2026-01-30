Найчастіше дефіцит заліза виявляють у немовлят, дітей до 5 років та підлітків

Дефіцит заліза є одним з найпоширеніших дефіцитів нутрієнтів не лише в Україні, а й у світі. Серед дітей дефіцит заліза найчастіше виявляють у немовлят, дітей дошкільного віку та підлітків. Причини виникнення дефіциту заліза різні, тож і симптоми у всіх різні. Він проявляється млявістю, дратівливістю, ослабленим імунітетом, проблемами зі шкірою, волоссям, нігтями тощо. У складних випадках дефіцит заліза може призвести до затримки фізичного і психомоторного розвитку, змін у роботі багатьох органів і систем.

Чому у дітей виникає дефіцит заліза? Його недостатньо організм отримує з їжі чи є й інші причини? Чим загрожує дитині дефіцит заліза? Як його усунути? Які симптоми повинні змусити батьків терміново звернутися на консультацію до лікаря? Ці та інші запитання ZAXID.NET адресував педіатрині, завідувачці кафедри педіатрії №2 Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького, професорці Лесі Беш.

Дефіцит заліза, який найчастіше проявляється анемією, каже педіатриня, є симптомом багатьох захворювань, бо залізо практично є у кожному органі у вигляді різних ферментів і сприяє забезпеченню тканин киснем. Воно конче необхідне для утворення гемоглобіну, транспортування кисню до тканин, роботи м’язів, нервової системи, імунітету тощо. Якщо його недостатньо, виникає гіпоксія, яка може спричинити серйозні проблеми для всього організму. Для маленьких дітей це може позначитися затримкою фізичного і психомоторного розвитку, у старших викликати головний біль, втрату маси тіла, сухість шкіри, проблеми з нігтями, волоссям тощо.

«Дефіцит заліза може бути симптомом багатьох недуг: захворювань травного тракту (гастрит, виразка, целіакія), запальних захворювань респіраторної системи, ревматичної патології. Він може свідчити про гельмінтоз тощо. Тому головне завдання лікаря – встановити причину виникнення дефіциту заліза. Призначення препаратів заліза без встановлення причин його дефіциту ситуацію не змінить», – наголошує Леся Беш.

Причини дефіциту заліза у дітей

За словами професорки, найчастіше дефіцит заліза виявляють у немовлят, дітей до 5 років та підлітків. До дефіциту заліза можуть призвести:

Недостатнє надходження заліза з їжею. Його часто виявляють у дітей, які не є на грудному вигодовуванні і їх замість адаптованих сумішей годують коров’ячим молоком. Цей діагноз поширений і серед старших дітей, які мало їдять м’яса, харчуються несистемно, їдять переважно молочні продукти.

Стрибки росту. У підлітковому віці організм росте дуже швидко і потреби в залізі зростають у кілька разів. У дівчат починаються менструації, які іноді супроводжуються серйозною крововтратою. Підлітки доволі часто перебірливі у харчуванні, їхнє харчування незбалансоване, у цей час вони починають випробовувати різні дієти.

Веганство, вегетаріанство. За словами педіатрині, з раціону дітей не можна виключати м’ясні продукти, субпродукти (печінка, язик тощо), бо саме в них найбільше заліза, яке конче потрібне організмові, який росте, формується. З рослинних продуктів організм не може отримати достатню кількість цього мікроелементу.

Порушення всмоктування заліза. Запальні захворювання травного каналу, ферментопатії, гельмінтози, порушення мікроекології кишок можуть порушити всмоктування заліза і спричинити його дефіцит.

Хронічні захворювання (ниркова недостатність, захворювання шлунково-кишкового тракту, щитоподібної залози тощо). Ці захворювання впливають на обмін заліза, його всмоктування і сприяють дефіциту.

Симптоми, які повинні насторожити батьків

Симптоми дефіциту заліза у дітей проявляються по-різному. Може спостерігатися блідість і сухість шкіри, ламкість нігтів, голубі склери, випадіння волосся, зниження апетиту, втрата маси тіла, дратівливість, порушення сну, депресія. Бувають випадки, коли діти починають їсти неїстівні продукти (крейду, глину, лід тощо).

«У таких випадках не треба чекати, що все минеться само по собі, а іти до лікаря, який з’ясує причину такого стану дитини. Якщо у дитини тривалий час є анемія і батьки не звертаються до лікарів, то це може мати серйозні наслідки. Бувають випадки, коли дитина потрапляє в лікарню з критичним зниженням гемоглобіну і їй потрібне негайне переливання препаратів крові», – каже педіатриня.

За словами професорки, першим кроком діагностичного пошуку є анамнез, огляд дитини і загальний аналіз крові, які допоможуть лікарю визначити наступний діагностичний алгоритм. При потребі сімейний лікар чи педіатр скерує дитину до вузького спеціаліста: гематолога, гастроентеролога, гінеколога, ревматолога тощо.

Як подолати дефіцит заліза?

Педіатриня Леся Беш каже, що позбутися незначного дефіциту заліза можна, налагодивши адекватне харчування. Та лише лікар може визначити, коли така ситуація є можлива. Існують додаткові діагностичні тести, які дозволяють оцінити обмін і запаси заліза в організмі дитини і вибрати відповідний спосіб лікування.

Та переважно дефіцит заліза в організмі не можна подолати лише за допомогою відповідного харчування, потрібні препарати заліза і їх призначає лише лікар. Дозування і тривалість лікування визначається індивідуально, залежно від віку, стану дитини, причини виникнення анемії. Та батькам слід знати, що лікування дефіциту заліза тривале, мінімум три місяці.