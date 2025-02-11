Кому потрібно подавати декларацію про доходи та які саме: перелік
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Якщо людина у 2024 році отримувала доходи поза роботою і підприємництвом, то за деякі з них потрібно сплатити податки. Розповідаємо, кому саме слід декларувати доходи, які це доходи, коли подавати декларацію про доходи і які доходи українців не оподатковуються.
Які податки потрібно заплатити з доходу
Ідеться про сплату податку на доходи фізичних осіб – ПДФО – та військового збору. Тобто за доходи, отримані не від податкового агента, людині потрібно самостійно подати декларацію і сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору.
Податковий агент – це, наприклад, роботодавець або банк, в якому людина відкрила депозитний рахунок. Тобто вони самі вирахують із зарплати та відсотків за депозитом суму податку і заплатять її за людину.
Не вважається податковим агентом фізична особа, яка не є підприємцем або самозайнятою особою, а також – нерезидент.
Які доходи потрібно задекларувати
Кожен українець має декларувати певні види спадщини, доходи від продажу майна або ж деякі доходи, отримані за кордоном. Ідеться про наступні доходи:
- зарплата від іноземного роботодавця;
- доходи від іноземних інвестицій чи оренди нерухомості за кордоном;
- дохід від оренди нерухомого чи рухомого майна, якщо людина не ФОП з такою основною господарською діяльністю;
- продаж або обмін рухомого майна, якщо податок та військовий збір не сплачені під час оформлення угоди або це не перший продаж протягом року;
- продаж або обмін нерухомості, якщо це не перший продаж за рік і якщо податки не сплачені під час оформлення угоди;
- спадщина або подарунок не від родичів першого або другого ступеня споріднення, якщо їхня вартість перевищує 25% мінімальної зарплати (1775 грн у 2024 році);
- доходи від незалежної професійної діяльності чи підприємницької діяльності ФОП, якщо той працює на загальній системі оподаткування;
- додаткове благо – види доходу від податкових агентів, що не є зарплатою, не пов’язані з виконанням трудових обов'язків, не є винагородою за цивільно-правовим договором;
- інвестиційний прибуток від операцій з недержавними цінними паперами, корпоративними правами, навіть якщо продаж був через банки та брокерів;
- винагороди і виплати за цивільно-правовим договором з ФОПом IV групи;
- доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції на суму більше 12 мінімальних зарплат (85 200 грн за 2024 рік) – декларується лише те, що більше.
Які доходи не потрібно декларувати і сплачувати з них податок
По-перше, виплати від податкових агентів – зарплата, відсотки за депозитом тощо – не декларуються. По-друге, окремо не потрібно звітувати ФОПам, які працюють на спрощеній системі – вони це роблять як підприємці.
Не декларуються і не оподатковуються також такі доходи:
- доходи від операцій з державним цінним паперам – ОВДП;
- дорогі подарунки від членів сім'ї першого і другого ступенів споріднення;
- державна допомога, наприклад, допомога на проживання для ВПО, за програмою єВідновлення тощо;
- гроші від іноземних держав та державних фондів, що отримують українці під тимчасовим захистом за кордоном.
Проте, якщо людина отримувала інші доходи, що потрібно декларувати, то й про ці треба згадати в декларації, вони не будуть оподатковуватись.
Коли потрібно подати декларацію про доходи
Фізичні особи подають декларацію про доходи за 2024 рік у такі терміни:
- до 1 травня 2025 року – ФОПи на загальній системі, фізособи, які ведуть незалежну професійну діяльність, фізособи, які не мають статусу підприємця чи самозайнятого, проте у 2024 році отримали доходи, що передбачають декларування;
- до 31 грудня 2025 року – претенденти на податкову знижку;
- найпізніше за 60 днів до виїзду – громадяни, які виїжджають на постійне проживання за кордон.