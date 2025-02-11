Багато доходів, отриманих не від роботодавця чи підприємництва, за законом потрібно задекларувати

Якщо людина у 2024 році отримувала доходи поза роботою і підприємництвом, то за деякі з них потрібно сплатити податки. Розповідаємо, кому саме слід декларувати доходи, які це доходи, коли подавати декларацію про доходи і які доходи українців не оподатковуються.

Які податки потрібно заплатити з доходу

Ідеться про сплату податку на доходи фізичних осіб – ПДФО – та військового збору. Тобто за доходи, отримані не від податкового агента, людині потрібно самостійно подати декларацію і сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору.

Податковий агент – це, наприклад, роботодавець або банк, в якому людина відкрила депозитний рахунок. Тобто вони самі вирахують із зарплати та відсотків за депозитом суму податку і заплатять її за людину.

Не вважається податковим агентом фізична особа, яка не є підприємцем або самозайнятою особою, а також – нерезидент.

Які доходи потрібно задекларувати

Кожен українець має декларувати певні види спадщини, доходи від продажу майна або ж деякі доходи, отримані за кордоном. Ідеться про наступні доходи:

зарплата від іноземного роботодавця;

доходи від іноземних інвестицій чи оренди нерухомості за кордоном;

дохід від оренди нерухомого чи рухомого майна, якщо людина не ФОП з такою основною господарською діяльністю;

продаж або обмін рухомого майна, якщо податок та військовий збір не сплачені під час оформлення угоди або це не перший продаж протягом року;

продаж або обмін нерухомості, якщо це не перший продаж за рік і якщо податки не сплачені під час оформлення угоди;

спадщина або подарунок не від родичів першого або другого ступеня споріднення, якщо їхня вартість перевищує 25% мінімальної зарплати (1775 грн у 2024 році);

доходи від незалежної професійної діяльності чи підприємницької діяльності ФОП, якщо той працює на загальній системі оподаткування;

додаткове благо – види доходу від податкових агентів, що не є зарплатою, не пов’язані з виконанням трудових обов'язків, не є винагородою за цивільно-правовим договором;

інвестиційний прибуток від операцій з недержавними цінними паперами, корпоративними правами, навіть якщо продаж був через банки та брокерів;

винагороди і виплати за цивільно-правовим договором з ФОПом IV групи;

доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції на суму більше 12 мінімальних зарплат (85 200 грн за 2024 рік) – декларується лише те, що більше.

Які доходи не потрібно декларувати і сплачувати з них податок

По-перше, виплати від податкових агентів – зарплата, відсотки за депозитом тощо – не декларуються. По-друге, окремо не потрібно звітувати ФОПам, які працюють на спрощеній системі – вони це роблять як підприємці.

Не декларуються і не оподатковуються також такі доходи:

доходи від операцій з державним цінним паперам – ОВДП;

дорогі подарунки від членів сім'ї першого і другого ступенів споріднення;

державна допомога, наприклад, допомога на проживання для ВПО, за програмою єВідновлення тощо;

гроші від іноземних держав та державних фондів, що отримують українці під тимчасовим захистом за кордоном.

Проте, якщо людина отримувала інші доходи, що потрібно декларувати, то й про ці треба згадати в декларації, вони не будуть оподатковуватись.

Коли потрібно подати декларацію про доходи

Фізичні особи подають декларацію про доходи за 2024 рік у такі терміни: