У Рівному на аукціоні продали залишки демонтованого пам'ятника воїнам, партизанам і підпільникам. Єдиним учасником і переможцем торгів стало місцеве товариство з обмеженою відповідальністю «РМет», яке запропонувало за об’єкт 63 550 грн. Отримані гроші міськрада спрямує на закупівлю дронів.

Фрагменти алюмінієвого пам'ятника воїнам, партизанам і підпільникам виставили на аукціон 19 листопада. Монумент пошкодили при демонтажі з площі Перемоги у червні 2022 року, тому його продавали окремими частинами. Загальна маса металобрухту склала 1,5 тонни.

Аукціон відбувся 27 грудня на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, участь взяв лише один учасник – ТОВ «РМет». Початкова ціна обʼєкту була 60 тис. грн, а переможець запропонував на 3550 грн більше.

Додамо, що за даними YouСontrol, ТОВ «РМет» зареєстроване у січні 2023 року в Рівному, спеціалізується на оптовій торгівлі відходами та брухтом. Уповноваженим у справах компанії є Микола Шелюк.