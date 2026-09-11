Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат приватизують

Міжнародна група Neqsol Holding, якій належать Vodafone Україна та титанова компанія UMCC Titanium, розглядає можливість придбати Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат. Підприємство виставлять на приватизаційний аукціон зі стартовою ціною 1,8 млрд грн. Про інтерес компанії повідомив голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха, пише Liga.net.

«У жовтні на аукціон виставляють Демурінський ГЗК. Neqsol має інтерес до цього активу, але наявний експортний контроль гальмує остаточне рішення щодо їхньої участі», – розповів Дмитро Наталуха.

Аукціон із приватизації Демурінського ГЗК запланували на 20 жовтня 2026 року. За умовами приватизації, які затвердив уряд, стартова вартість підприємства становить 1,8 млрд грн. За словами голови ФДМУ, участі потенційного інвестора заважають чинні обмеження на експорт рутилу та циркону. Наталуха сподівається, що уряд перегляне їх, аби приватизація комбінату відбулася успішно.

Зауважимо, що наразі Державна служба експортного контролю перевіряє українських виробників титанової продукції, аби не допустити її постачання до Росії.

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Що відомо про Neqsol Holding?

Neqsol Holding уже володіє великим активом у титановій галузі України. У 2024 році група придбала державну «Об’єднану гірничо-хімічну компанію», яка зараз працює під брендом UMCC Titanium, за 3,94 млрд грн. Ця сума більш ніж удвічі перевищує стартову ціну Демурінського ГЗК.

У грудні 2025 року Neqsol Holding заявила, що планує вкласти в UMCC Titanium понад 400 млн грн, передбачених умовами приватизації. Стратегія розвитку підприємства передбачає оновлення корпоративного управління, розширення сировинної бази та перехід від видобування сировини до її глибокого перероблення.

Що треба знати про Демурінський ГЗК?

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат – одне з найбільших підприємств галузі в Україні. Компанію зареєстрували у 2001 році, а з 2006 року вона розробляє Вовчанське титано-цирконієве родовище на Дніпропетровщині.

Підприємство має дозвіл на видобування титано-цирконієвих руд, з яких виробляють цирконієвий, рутиловий, ільменітовий та інші концентрати. Дозвіл чинний до 29 липня 2031 року.