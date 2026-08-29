Підприємство з 2021 року очолює Олег Петренко

Громада Дрогобича звернулась до Фонду держмайна та прем’єр-міністра України Сергія Корецького з вимогами щодо прозорого визначення керівника Дрогобицької солеварні під час приватизації. Про це у суботу, 19 серпня, повідомила пресслужба Дрогобицької міськради.

У неділю, 23 серпня, керівник підприємства «Солевиварювальний Дрогобицький завод» Олег Петренко повідомив про те, що Фонд державного майна України вдруге виставив на приватизацію підприємство. Загалом йдеться про продаж 100% державної частки ТОВ «Дрогобицька солеварня». Варто зазначити, що наразі дату аукціону та стартову ціну ще не оприлюднили. Водночас, за словами керівника солеварні, працівники підтримують таке рішення, проте наголошують на прозорості продажу.

«Я, як керівник, підтримую приватизацію – вона може принести підприємству нові інвестиції та розвиток. Головне, щоб цей процес пройшов послідовно, прозоро, без кулуарних рішень і поспіху, який можуть підлаштувати під чиїсь інтереси. Дрогобицька сіль має майбутнє. І ми віримо, що його можна побудувати, не втративши того, що вже здобуто», – написав Олег Петренко.

Відтак міська рада Дрогобича оприлюднила звернення від громадськості міста, однак конкретних авторів документа не вказала. У ньому йдеться про те, що Фонд державного майна України оголосив конкурсний відбір на посаду керівника підприємства. Чинний керівник підприємства Олег Петренко двічі подавав документи на участь у конкурсі, а офіційного рішення за його результатами досі немає.

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«Кандидат Олег Васильович Петренко, який очолює Підприємство з 2021 року, двічі подавав документи на участь у цьому відборі через офіційний портал Фонду (заявки від 23.03.2026 та 16.07.2026, обидві мають статус “вакансія закрита”). Втім, ані самому кандидату, ані громадськості так і не було оприлюднено жодного офіційного рішення за результатами конкурсу», – йдеться у зверненні.

За словами авторів, йдеться про можливе призначення на посаду керівника іншого кандидата.

«З неофіційних джерел у Фонді державного майна України лунає інформація про можливе призначення на цю посаду іншої особи. Причини та підстави такого кроку нікому не пояснено. Враховуючи, що йдеться про період, коли Підприємство вдруге виставлене на приватизацію, будь-яка кадрова непрозорість викликає у мешканців міста цілком логічне запитання: чи не готуються таким чином умови під наперед визначеного покупця аукціону», – зазначають автори.

У зверненні також закликають оприлюднити результати конкурсу на посаду керівника солеварні, визнати його переможцем Олега Петренка та укласти з ним відповідний контракт.

«Укласти контракт із Петренком Олегом Васильовичем на посаду керівника ТОВ “Дрогобицька солеварня”, що забезпечить безперервність та керованість управління підприємством у процесі приватизації. Це звернення відображає позицію громадськості Дрогобича: ми зацікавлені в тому, щоб доля стратегічного підприємства громади вирішувалася відкрито, а не в кабінетах», – додали автори звернення.

До слова, дрогобицька солеварня є найдавнішим підприємством в Україні, яке безперервно працює з 1390 року. Після того, як в Україні з’явилася загроза дефіциту солі через зупинку великого солевидобувного підприємства «Артемсіль» у Соледарі на сході України, солеварня почала збільшувати обсяги виробництва. Сіль на заводі отримують шляхом випарювання соляної ропи з мінералізацією 260-295 г/л. Після цього працівники вручну збирають, сушать та фасують її. В якості енергоносія для випарювання солі використовують дрова. Такий спосіб виробництва солі відрізняється від традиційного видобутку. Відтак виробничий процес складніший і дорожчий.

Приватизувати підприємство планували ще у 2024 році. Зокрема, Дрогобицька міська рада виступала за те, щоб підприємство перейшло у комунальну власність. Проте на початку 2025 року приватизацію призупинили.