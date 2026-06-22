Щодо приватизації ТРЦ Ocean Plaza проводять обшуки у Фонді держмайна

Національна поліція за дорученням Офісу генерального прокурора провела обшуки у співробітників Фонду державного майна в межах розслідування щодо приватизації київського ТРЦ Ocean Plaza. Слідство перевіряє можливе заниження стартової вартості об’єкта до 1,6 млрд грн. Зокрема, Forbes з посиланням на власні джерела пише, що слідство перевіряє можливу причетність до справи Олексія Любченка – колишнього заступника міністра економіки у 2021-му та радника ФДМУ і окремих учасників процесу приватизації. Під час обшуків правоохоронці вилучили документи для проведення експертиз, однак суд не дозволив вилучати телефони, комп’ютери та інші електронні носії інформації.

Передумовою для слідчих дій стала ухвала Печерського районного суду Києва, яка передбачає, що окремі посадовці ФДМУ та колишні представники Міністерства економіки могли діяти в інтересах невстановлених осіб під час підготовки великої приватизації торговельно-розважального центру.

Прокурори вважають, що стартова ціна Ocean Plaza, встановлена на рівні близько 1,6 млрд грн, є заниженою. Водночас у Фонді держмайна наголосили, що остаточну ринкову вартість визначить відкритий аукціон у системі «Prozorro.Продажі», а не стартова оцінка. Публічно у Фонді озвучували оцінку у 11,3 млрд грн.

Голова Фонду держмайна Дмитро Наталуха відреагував на обшуки провоохоронців та рішення суду, заявивши, що такі дії викликають багато запитань. За його словами, відкриття кримінального провадження створює ризики для приватизації.

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«Я думаю, що не буду оригінальним, якщо скажу, що такі процеси довкола ТРЦ жодним чином НЕ роблять його більш привабливим для потенційного інвестора. Навпаки. Мало який інвестор тепер захоче ризикнути купити ТРЦ, якщо ще навіть ДО того, як актив виставили на продаж – до нього вже прийшли правоохоронці. Більше того, мало який державний службовець Фонду тепер захоче поставити під будь-яким документом по цьому ТРЦ свій підпис», – зазначив Наталуха.

Юристи вважають, що якщо будуть доведені порушення під час оцінки активу, це може стати підставою для перегляду або навіть скасування умов продажу.

Зауважимо, що Ocean Plaza є одним із найбільших торговельно-розважальних центрів України. У 2023 році держава отримала контроль над 66,65% комплексу після конфіскації активів російських бізнесменів Аркадія та Ігоря Ротенбергів.

Фонд держмайна готує об’єкт до приватизації з 2023 року. Аукціон кілька разів переносили, наразі продаж планують провести наприкінці 2026 року. Серед потенційних покупців – нинішні міноритарні співвласники Ocean Plaza (компанія «Ланіта Інвест» бізнесмена Андрія Іванова) та бізнесмен Вагіф Алієв, який будує поруч масштабний торговельний центр Ocean Mall.