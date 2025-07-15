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В церквах у цей день відбуваються богослужіння на честь князя Володимира Великого

15 липня українці відзначають День хрещення Русі – важливе свято, присвячене одній з найважливіших релігійних подій в нашій історії. В церквах у цей день відбуваються богослужіння на честь князя Володимира Великого. УНІАН розповідає цікаві факти про це свято. Цікаві факти про День хрещення Русі Володимир Великий не був першим, хто намагався поширити християнство в країні. Першу таку спробу приписують князю Аскольду у 860-их роках. Володимир Великий – не перший правитель Русі, який прийняв християнство. До нього християнкою стала його бабуся княгиня Ольга. Уся її свита та син Святослав продовжували бути язичниками. Доказами хрещення Русі є архітектурні знахідки. Могили Х-XII століть містили ікони та хрести, з якими ховали померлих. Після хрещення у Київській Русі почала стрімко розвиватися культура – з’явилася кирилична писемність, перші письмові пам’ятки та нові форми мистецтва. А населення поступово ставало грамотнішим. Після Київської Русі хрещення прийняло ще кілька країн Європи. Серед них: Швеція, Норвегія та Ісландія.

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