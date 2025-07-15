Цікаві факти про День хрещення Русі, які ви могли не знати
В церквах у цей день відбуваються богослужіння на честь князя Володимира Великого
15 липня українці відзначають День хрещення Русі – важливе свято, присвячене одній з найважливіших релігійних подій в нашій історії. В церквах у цей день відбуваються богослужіння на честь князя Володимира Великого. УНІАН розповідає цікаві факти про це свято.
Цікаві факти про День хрещення Русі
- Володимир Великий не був першим, хто намагався поширити християнство в країні. Першу таку спробу приписують князю Аскольду у 860-их роках.
- Володимир Великий – не перший правитель Русі, який прийняв християнство. До нього християнкою стала його бабуся княгиня Ольга. Уся її свита та син Святослав продовжували бути язичниками.
- Доказами хрещення Русі є архітектурні знахідки. Могили Х-XII століть містили ікони та хрести, з якими ховали померлих.
- Після хрещення у Київській Русі почала стрімко розвиватися культура – з’явилася кирилична писемність, перші письмові пам’ятки та нові форми мистецтва. А населення поступово ставало грамотнішим.
- Після Київської Русі хрещення прийняло ще кілька країн Європи. Серед них: Швеція, Норвегія та Ісландія.
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