Примусові обмеження споживачів вже не застосовуються і наразі українська енергосистема працює стабільно

Працівникам екстрених служб вдалося стабілізувати електропостачання по всій країні після атаки російських військових 10-12 жовтня на енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів у п’ятницю, 14 квітня.

За словами очільника уряду, 13 жовтня графік примусових обмежень споживачів вже не застосовувався.

«Пропускна спроможність магістральних енергетичних мереж знижена через численні руйнування в результаті ракетних обстрілів. Водночас енергетикам потрібен час для відновлення надійності енергопостачання споживачів. Впродовж цього часу критично необхідно знижувати навантаження на мережі для уникнення аварій», – зазначив Шмигаль.

Тому, за словами голови уряду, актуальним залишається заклик добровільно зменшити споживання протягом дня та особливо у ранковий і вечірній піки споживання.

Шмигаль також наголосив, що влада планує виділити кошти на ремонтні роботи в регіонах, що постраждали від недавніх ракетних атак. Зокрема, 300 млн грн спрямують в Київську область, ще 57 млн грн – на Сумську область

Він висловив переконання, що це дозволить швидко здійснити ремонти критично необхідних об’єктів, які були зруйновані й під час окупації, і під час останніх ракетних обстрілів.

Нагадаємо, що зранку 10 та 11 жовтня росіяни завдали масованих ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури в 11 областях і Києві. Електропостачання було порушено практично по всій країні. У 8 регіонах виникли проблеми з водопостачанням.

Масовані ракетні обстріли призвели й до перебоїв з інтернетом та зв'язком у різних регіонах України. Так, у шести містах були або є складнощі з інтернетом, а у 8 областях частково зник і погіршився зв’язок.

Українців закликали зменшити споживання електроенергії у вечірній час. Це необхідно для того, щоб знизити навантаження на електромережу на тлі російських ракетних атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.