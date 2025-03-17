Віктор Богомаз був депутатом Дубенської міськради з 2010 року

Дубенський міськрайонний суд виніс вирок підприємцю та депутату міськради Віктору Богомазу за декларування недостовірної інформації. Обвинувачений приховав дані про майно на 7,5 млн грн. За це йому призначили майже 70 тис. грн штрафу з відстороненням від виконання депутатських обовʼязків на рік.

Як йдеться у вироку від 11 березня, восени 2023 року депутат Дубенської міської ради Віктор Богомаз подав декларацію про доходи за 2021 рік, в якій не вказав дані про майно на 7,5 млн грн. Зокрема, посадовець приховав інформацію про наявність земельної ділянки, свої прибутки та заощадження, а також применшив вартість придбаного торгово-офісного центру. Аналогічна ситуація з декларацією, яку Віктор Богомаз подав за 2022 рік.

Посадовець свою провину визнав і розкаявся. Він пояснив, що допустив у деклараціях ряд помилок через відсутність бухгалтерки, яка раніше вела його справи. Віктор Богомаз зауважив, що забув про корпоративні права в інформаційному агентстві, а деякі суми свідомо заокруглив, бо нібито не знав, що це має значення. Просив призначити мінімальне покарання.

Суддя Сергій Макеєв визнав депутата винним за ч.2 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на понад 2000 прожиткових мінімумів) та призначив 69 700 грн штрафу з позбавленням права обіймати посади, що повʼязані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування строком на рік. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що Віктор Богомаз був депутатом Дубенської міськради з 2010 року від партії «Громадянська позиція», обіймав посади голови бюджетної комісії та заступника міського голови. У лютому 2025 року посадовець склав повноваження, пояснивши це проблемами зі здоровʼям.

Як раніше інформував ZAXID.NET, у червні 2022 року Віктора Богомаза вже судили за незаконну купівлю пожежного депо у Дубні, де обвинувачений планував відкрити магазин. У ході розслідування зʼясувалося, що міськрада продала посадовцю будівлю ще у 2013 році, хоча взагалі не мала права цього робити, оскільки приміщення було заборонено відчужувати. Судова тяганина у цій справі тривала з 2015 року, врешті суд постановив повернути приміщення у власність громади.