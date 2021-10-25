44-річний Юрій Ломага є депутатом Львівської міськради від партії «Європейська солідарність» і часто захищає в судах як юрист інтереси Григорія Козловського

Депутат Львівської міської ради від «Європейської солідарності» Юрій Ломага хоче позбавити виконавчий комітет міськради права видавати містобудівні умови та обмеження (МУО) на будівництво у Львові. З відповідним позовом Ломага звернувся до Львівського окружного адміністративного суду, проте суддя Оксана Клименко відмовилась прийняти цей позов до розгляду.

Як повідомили 25 жовтня «Наші гроші. Львів», Юрій Ломага звернувся до Львівського окружного адміністративного суду з вимогою скасувати частину ухвали «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», яку міські депутати затвердили в липні цього року. Сам Юрій Ломага тоді за це питання не голосував, проте ухвала була прийнята більшістю у голосів 48 голосів, в тому числі і за рахунок більшості депутатів фракції «Європейської солідарності», куди входить цей депутат.

На думку Юрія Ломаги, викладеній у позові, виконком Львівської міськради не може видавати МУО в межах міста, зокрема в історичному ареалі Львова. Натомість видавати відповідні документи має управління архітектури на чолі з головним архітектором міста. Також він просив суд заборонити виконкому видавати нові МУО на час розгляду його позову в суді.

Однак суддя Львівського окружного адмінсуду Оксана Клименко не побачила доказів того, що ухвала Львівської міськради про розмежування повноважень між виконавчими органами міськради якимось чином порушує права, свободи чи інтереси Юрія Ломаги, тому у відкритті його позову до Львівської міської ради відмовила. Він має 10 днів на те, щоб виправити недоліки позовної заяви.

Наразі ZAXID.NET не вдалось отримати коментар від Юрія Ломаги, оскільки його телефон перебуває поза межами зв’язку.

Нагадаємо, що 44-річний Юрій Ломага є депутатом від «Європейської солідарності». Разом зі своїм колегою-депутатом Олексієм Різником Ломага вважається особистим юристом депутата Львівської облради від «ЄС» Григорія Козловського і очолюють список найбагатших депутатів міськради.

Виконком Львівської міськради – це колегіальний орган місцевого самоврядування, до якого наразі входять дев'ятеро людей на чолі з мером і секретарем міськради, всі рішення приймаються простою більшістю голосів. До складу виконкому також мають увійти ще шестеро старост, які очолюватимуть громади, які ввійшли до Львівської ОТГ. Крім видачі МУО, виконком погоджує зміни до бюджету, затверджує тарифи на деякі комунальні послуги та розглядає питання балансового обліку комунального майна

Містобудівні умови та обмеження (МУО) – це частина містобудівної документації, де містяться планувальні та архітектурні вимоги до проектування, будівництва, поверховості, щільності забудови, а також меж земельної ділянки. МУО видають уповноважені органи містобудування та архітектури місцевого рівня. У Львові це робить виконком міськради, що не суперечить містобудівному законодавству.