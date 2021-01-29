Юрія Ломагу його ж колега-депутатка звинуватила у поширенні неправдивої інформації про затвердження кошторисів у міськраді

Лідерка фракції «Самопоміч» у Львівській міській раді Вікторія Довжик звернулася до голови депутатської комісії законності, депутатської діяльності, свободи слова і безпеки Уляни Пак з проханням відреагувати на поширення недостовірної інформації депутатом міськради від «Європейської солідарності» Юрієм Ломагою.

У своєму зверненні Вікторія Довжик посилається на публікацію сайту «Вголос» за 20 січня, де депутат Львівської міськради від «ЄС» Юрій Ломага коментував підписання кошторису управління «Секретаріат ради» Львівської міської ради начальником управління «Секретаріат ради» Юрієм Лукашевським. Депутатка наголошує, що у цій публікації Юрій Ломага не менше шести разів повідомляє неправдиву інформацію.

Вона наводить кілька прикладів, де Юрій Ломага вводить в оману читачів «Вголосу», стверджуючи, що у Львові не ухвалений бюджет, працівники отримають виплати в січні з бюджету 2020 року та що Юрій Лукашевський не мав права підписувати кошторис управління «Секретаріат ради».

Зокрема, на думку Вікторії Довжик, теза Ломаги «Зараз у січні люди отримують виплати ще за грудень, тобто кошти на це були передбачені ще в старому бюджеті» не відповідає дійсності, оскільки «видатки на оплату праці посадових осіб органу місцевого самоврядування здійснюються в межах фонду оплати праці на відповідний рік».

Вікторія Довжик наводить й інші твердження депутата Юрія Ломаги, які вважає неправдивими.

Посилаючись на Статут територіальної громади міста Львова, де передбачені, зокрема, певні правила і етичні засади поведінки депутатів міськради, Вікторія Довжик просить депутатську комісію з етики розглянути питання дотримання депутатської етики Юрієм Ломагою «в частині використання у публічних виступах виключно достовірних та перевірених відомостей, з повагою ставитися до честі та гідності колег-депутатів, службовців виконавчих органів Львівської міської ради, не вживати публічно висловлювань, що можуть трактуватися як образа».

У разі підтвердження порушення правил депутатської етики Вікторія Довжик просить притягнути до відповідальності Юрія Ломагу.

Наступне засідання комісії законності, депутатської діяльності, свободи слова і безпеки відбудеться у вівторок, 2 лютого. Порядку денного цього засідання ще немає на офіційному інформаційному порталі депутатів ЛМР.

44-річний Юрій Ломага вперше став депутатом Львівської міської ради минулого року за списком «Європейської солідарності». Два роки тому тодішній президент Петро Порошенко присвоїв йому звання заслуженого юриста. Ломага разом зі своїм колегою-депутатом Олексієм Різником вважаються особистими юристами Григорія Козловського і очолюють список найбагатших депутатів міськради.