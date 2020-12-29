«Я вас запевняю, за п’ять років ви Львівщину не впізнаєте».

Григорій Козловський назвав Андрія Москаленка «маленьким гомосексуалістом»

Фракція партії «Об’єднання "Самопоміч"» у Львівській міській раді звернулася 29 грудня з відкритим листом до голови партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка з проханням публічно відреагувати на заяви депутата цієї партії у Львівській облраді Григорія Козловського, який допустився публічних особистих образ на адресу депутата міськради і заступника мера Львова Андрія Москаленка.

Йдеться про коментар Козловського львівському сайту «Вголос» 25 грудня, у якому він пояснював, чому подаватиме на Москаленка в суд, назвавши його при цьому «маленьким гомосексуалістом». Це висловлювання «Вголос» та Zik.ua винесли в заголовки своїх новин.

Відтак «Самопоміч» закликала Петра Порошенка публічно відреагувати на слова Григорія Козловського, які «дискредитують Львів та Україну в очах не тільки наших громадян, але й загалом європейської спільноти».

«Насправді заява та слова цього депутата нас не здивували. Наслухались за останні п’ять років у міській раді. Здивувала відсутність будь-якої реакції від вашої політичної сили, яка декларує відданість цінностям Європейського Союзу», – йдеться, зокрема, у відкритому листі «Самопомочі».

Скандальний бізнесмен Григорій Козловський був депутатом від «Блоку Петра Порошенка» у попередньому скликанні ЛМР, а нині є депутатом Львівської облради від «Європейської солідарності». Натомість депутатами ЛМР нового скликання стали його бізнес-партнери Юрій Ломага та Олексій Різник – теж від ЄС.

Під час сесії ЛМР 24 грудня фракція ЄС, яка є найбільшою в ЛМР, відмовлялася голосувати за бюджет Львова без ухвалення нового регламенту, відтак засідання перенесли двічі за день.

«Трохи про перенесення сесії міської ради. Вибачте, але це результат, коли до влади – тобто депутатами міської ради стають адвокати відомого "тютюнового олігарха" – тоді і прийняття бюджету можна робити заручником прийняття написаного на коліні регламенту», – відреагував на ситуацію Андрій Москаленко, маючи на увазі під «тютюновим олігархом» Григорія Козловського, власника тютюнової фабрики у Винниках.

Ці слова Григорій Козловський сприйняв як звинувачення у захопленні влади у Львові та вирішив подати до суду на Андрія Москаленка через образу честі, гідності та ділової репутації. Пояснюючи свою мотивацію «Вголосу», він і дозволив собі образливі висловлювання в сторону Москаленка.

Додамо, що сайт «Вголос» під час передвиборчої кампанії на місцевих виборах активно підтримував кандидата на мера Львова від ЄС Олега Синютку, у тому числі публікуючи фейки. Вважається, що сайт перебуває під контролем екс-депутата та спонсора партії «Свобода» Ігоря Кривецького.

Медіа партії Віктора Медведчука «Опозиційна платформа – За життя», зокрема і сайт Zik.ua, ще в травні підтримали інформаційну кампанію проти Андрія Садового та передруковували матеріали «Вголосу» з критикою чинного мера, хоча, як правило, не цікавляться місцевими новинами.