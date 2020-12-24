Депутати розглядають бюджет Львова на 2021 рік
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Суспільство — ZAXID.NET, сьогодні, 12:030
У четвер, 24 грудня, депутати Львівської міської ради зібрались на друге засідання сесії восьмого скликання. Депутати планували прийняти бюджет міста на 2021 рік. Раніше у міськраді відбулися слухання, де депутати обговорили з посадовцями мерії усі свої питання щодо бюджету.
Втім, сьогоднішнє засідання тривало всього кілька хвилин і під час нього вирішили розгляд бюджету перенести на вівторок, 29 грудня.
Нагадаємо, 23 грудня у сесійній залі Ратуші відбулося засідання сесії, де депутата від «Свободи» Маркіяна Лопачака обрали секретарем міської ради. Окрім того, на цьому засіданні затвердили голів та склад 12 депутатських комісій.
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