Про що і якою ціною домовилися львівські депутати.

У четвер, 24 грудня, депутати Львівської міської ради зібрались на друге засідання сесії восьмого скликання. Депутати планували прийняти бюджет міста на 2021 рік. Раніше у міськраді відбулися слухання, де депутати обговорили з посадовцями мерії усі свої питання щодо бюджету.

Втім, сьогоднішнє засідання тривало всього кілька хвилин і під час нього вирішили розгляд бюджету перенести на вівторок, 29 грудня.

Нагадаємо, 23 грудня у сесійній залі Ратуші відбулося засідання сесії, де депутата від «Свободи» Маркіяна Лопачака обрали секретарем міської ради. Окрім того, на цьому засіданні затвердили голів та склад 12 депутатських комісій.