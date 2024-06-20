Депутата затримали після отримання 1000 доларів США за готовий документ

Депутата Ужгородської міськради затримали на хабарі за допомогу в отриманні відстрочки від військової служби. За даними ZAXID.NET, ідеться про депутата від партії «Рідне Закарпаття» Мирослава Горвата.

Як повідомили в прокуратурі, за хабар депутат обіцяв військовозобовʼязаниму допомогти отримати документи, за якими він міг би отримати відстрочку від мобілізації. Зокрема він обіцяв виготовити документи, які б підтверджували факт догляду за близьким родичем. Крім відстрочки, чоловік міг би отримувати щомісячні доплати.

«Правоохоронці затримали депутата на гарячому під час отримання ним неправомірної вигоди», – повідомили в СБУ.

Депутата затримали 20 червня після отримання 1000 доларів США за готовий документ. Наразі слідчі готують йому підозру в межах кримінального провадження за ч. 368 ККУ.