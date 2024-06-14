Затримані на хабарі Василь Мандрига (зліва) та Петро Царук

Співробітники ДБР та СБУ затримали на хабарі двох поліцейських Червоноградського відділення поліції у Радехові Василя Мандригу та Петра Царука. За версією слідства, вони вимагали в мешканця 4 000 доларів за закриття кримінального провадження.

Як розповіли в теруправлінні ДБР та прокуратурі Львівщини, поліцейські вимагали від місцевого мешканця 4 тис. доларів за допомогу у закритті кримінального провадження, у якому фігурує його брат.

«За даними слідства, правоохоронці вимагали та одержали від місцевого мешканця неправомірну вигоду за закриття кримінального провадження та сприяння в незаконному знятті арешту з майна. Мова йде про кримінальне провадження відкрите за фактом незаконної порубки лісу (ст. 246 ККУ). У межах цього провадження на транспортний засіб та лісопродукцію було накладено арешт. За 4 000 доларів США підозрювані обіцяли вирішити питання із закриттям кримінального провадження», – повідомили в прокуратурі Львівщини 14 червня.

Поліцейських затримали під час одержавння 4000 доларів хабара

Затриманим повідомили підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 ККУ). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативою 245 тис. грн застави, а також їх відсторонено від роботи.

За даними депутата Червоноградської райради Олександра Клімова, затриманими виявилися інспектор відділу реагування патрульної поліції Василь Мандрига та оперуповноважений сектору кримінальної поліції Червоноградського відділу поліції Петро Царук. Обоє були звільнені з поліції, але поновилися на роботі через суди. Інформацію про їх затримання ZAXID.NET підтвердили в правоохоронних органах.