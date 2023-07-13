Оштрафували депутата Кам'янець-Подільської міської ради

Депутата Кам'янець-Подільської міськради оштрафували за подання депутатського звернення до поліції у особистій справі. Відомо, що у цьому зверненні чоловік вимагав повторно розглянути заяву щодо вирішення сімейної проблеми. Суд визнав Володимира Кондрука винним у порушенні конфлікту інтересів і призначив йому 5,1 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба Хмельницького апеляційного суду, 30 січня цього року депутат Кам'янець-Подільської міськради на фірмовому бланку депутата звернувся до начальника поліції Хмельниччини з вимогою повторного розгляду заяви щодо вирішення його приватного спору у сімейному питанні. Депутатське звернення підписав власноруч, як депутат міської ради.

Зазначимо, що депутатське звернення – це пропозиція депутата до органів держвлади та органів місцевого самоврядування дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їхньої компетенції. Завдяки цьому інструменту депутати можуть допомогти вирішувати питання, актуальні для мешканців громади, яку вони представляють.

Оскільки чоловік відстоював власні інтереси, на нього склали протокол за ч.2 ст. 172-7 КУпАП (вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів). Кам'янець-Подільський суд призначив йому 5,1 тис. грн штрафу.

З таким рішенням Володимир Кондрук не погодився і подав апеляцію. Він просив апеляційний суд скасувати постанову і закрити провадження у справі у зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення. Серед іншого вказав, що помилково подав звернення на депутатському бланку з приватної електронної адреси.

Однак суддя Сергій Болотін дійшов висновку, що суд першої інстанції прийняв правильне рішення. Твердження про те, що своє звернення депутат помилково подав на депутатському бланку, апеляційний суд вважає надуманим.

«Оскільки [апелянт] виконав усі дії, які вважав необхідними – виготовив на офіційному бланку депутата вимоги стосовно вирішення свого приватного спору, спрямував такі матеріали керівництву ГУНП фактично з вимогою для відповідного реагування та виконання, скріпивши їх власноручним підписом, як депутат міської ради», – йдеться у рішенні.

Тож постанову місцевого суду залишили у силі: депутат таки отримав 5,1 тис. грн штрафу. Постанова набрала законної сили та оскарженню не підлягає.

Додамо, що 53-річний Володимир Кондрук був обраний депутатом Кам'янець-Подільської міськради від партії «Свобода» в 2020 році.