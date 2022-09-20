Клініку Superhuman розташують в головному корпусі госпіталю

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 20 вересня, встановила пільгову орендну плату новоствореному київському благодійному фонду «Суперлюди» на користування приміщеннями Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи, що у Винниках. Благодійний фонд отримав майже 8 тис. м2 у головному корпусі (приблизно чверть усіх приміщень) госпіталю для створення там центру протезування. Рішення підтримали 56 депутатів.

«Благодійний фонд «Суперлюди» було визнано переможцем аукціону з оренди 7755 м2 у обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих, який два тижні тому організувало управління майном спільної власності ЛОР. БФ «Суперлюди» був єдиним учасником аукціону і переміг, запропонувавши ціну оренди 12700 грн без ПДВ за місяць, що на 250 грн вища від стартової. Приміщення передані в оренду на 15 років з цільовим призначенням «приватна медична практика».

Як пояснив ZAXID.NET заступник керівника управління майном спільної власності ЛОР Артем Буряк, одразу після цього благодійний фонд звернувся до обласної ради про встановлення пільгової орендної плати у розмірі 1 грн/кв м (7755 грн) в місяць, оскільки в новоствореній клініці планують надавати безкоштовні послуги протезування для військових. Депутати підтримали таку ініціативу на сесії.

«Проект Superhumans буде втілюватися під егідою першої леді Олени Зеленської і має за мету надавати допомогу нашим пораненим захисникам, які будуть потребувати протезування. Планується виробництво і забезпечення протезами наших захисників, діяльність реабілітаційного центру та відновлювальної хірургії. Цей проект має працювати у синергії з госпіталем», ­ – розповів ZAXID.NET директор госпіталю Максим Прикупенко.

З його слів, попередня сума інвестицій складе близько 50 млн доларів. Для створення клініки протезування передали в оренду частину головного корпусу госпіталю – приблизно четверту частину всієї площі госпіталю. Центр протезування мав би запрацювати навесні наступного року.

Як повідомлялося, на базі обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих у Винниках з’явиться спеціалізована клініка протезування та реконструкції Superhumans.

Благодійний фонд» Суперлюди» зареєстрований Києві наприкінці серпня цього року. Його власниками є одеський бізнесмен Андрій Ставніцер та киянка Ольга Руднєва, яка раніше була директоркою фонду Олени Пінчук, а з 2014 року очолювала проект Віктора та Олени Пінчуків «Медсанбат».