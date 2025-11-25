Всі поліклініки працюватимуть за тими ж адресами, що й зараз

Депутати Львівської міської ради підтримали розформування п’яти поліклінік у Львові та приєднання їх до територіальних медичних об’єднань. Відповідну ухвалу депутати розглядали понад рік і не змогли затвердити на засіданні 6 листопада. На сесії 25 листопада за реорганізацію поліклінік проголосували

Йдеться про реорганізацію:

КНП «2-а міська поліклініка м. Львова» (приєднання до Першого ТМО);

КНП «3-я міська поліклініка м. Львова» (приєднання до Другого ТМО);

КНП «4-а міська поліклініка м. Львова» (приєднання до Першого ТМО);

КНП «5-а міська поліклініка м. Львова» (приєднання до Другого ТМО);

КНП «6-а міська поліклініка м. Львова» (приєднання до Першого ТМО).

Фактично всі поліклініки продовжать працювати за тими ж адресами, що й зараз, а медперсонал – збереже робочі місця. Медикам обіцяють рівномірне навантаження – кожне ТМО має обслуговувати 350 пацієнтів.

Об’єднання медзакладів є частиною Концепції щодо інтеграції поліклінічної мережі з територіальними медичними об’єднаннями та розвитку галузі охорони здоров’я, яку повноцінно мають реалізувати до 2028 року. Першою депутати реорганізували 1-шу міську поліклініку, приєднавши її до 6-ї міської поліклініки. Для пацієнтів при цьому нічого не змінилося.

Це питання вже голосували на засіданні 6 листопада. Тоді депутатам не вистачило одного голосу для підтримки цього питання. 25 листопада це питання все ж підтримали 44 депутати. Також деякі депутати пропонували перенести це питання до ухвалення держбюджету, однак ця пропозиція не знайшла підтримки.

Нагадаємо, у Львові провели масштабну медичну реформу, обʼєднавши міські лікарні у три територіальні міські обʼєднання, при цьому жодні медзаклади не закрилися. Навпаки, наприклад, на базі Першого ТМО розбудували велику мережу медзакладів реабілітаційного центру Unbroken.