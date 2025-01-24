За тиждень у Львові відкриють перший будинок для родин поранених переселенців – пацієнтів Unbroken

За три роки роботи Національний реабілітаційний центр Unbroken у Львові прийняв понад 19 тисяч пацієнтів, серед яких і військові, і цивільні. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий під час щорічного звіту перед громадою, що відбувся у пʼятницю, 24 січня.

За словами Андрія Садового, за тиждень у Львові відкриють перший будинок для родин поранених переселенців – пацієнтів Unbroken. Також цього року стартує будівництво нового хірургічного корпусу, спроєктованого відомим японським архітектором Шигеру Баном.

«Станом на сьогодні ми лише в нашому Першому медичному об’єднанні вже прийняли понад 19 тисяч поранених, даючи сервіс найвищого рівня. Це якісні операції, протезування. І ми дуже багато речей розпочали з нуля», – розповів Андрій Садовий.

Андрій Садовий також анонсував відкриття ще одного центру ментального здоров’я у лікарні святого Луки. Там буде близько 30 ліжок. Крім цього, триває реконструкція будівлі на вул. Замарстинівській, де проходитимуть реабілітацію люди, які пережили тортури.

«Мало хто про це говорить. Люди, які пережили тортури, можуть розказати про це лише людині, якій довіряють. Ми використовуємо мистецтво, люди малюють. Цей проєкт робимо за підтримки Фландрії, мер Мехелена активно долучився. У травні плануємо відкривати цей центр», – сказав мер Львова.

Також триває пристосування старої клініки під ребцентр у Брюховичах. Цей проєкт реалізують за підтримки уряду Литви, GIZ і японського Червоного Хреста. Реконструювати колишню будівлю УПЦ МП на вул. Пекарській допомагає уряд Тайваню. Там також облаштують приміщення для реабілітації.