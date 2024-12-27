Відповідний меморандум Андрій Садовий зі своїм заступником Сергієм Кіралем підписали у Тайвані

Тайвань виділить п’ять млн євро на реставрацію будівлі для нового корпусу центру реабілітації Unbroken у Львові на вул. Пекарській. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Сьогодні разом з моїм заступником Сергієм Кіралем у Тайвані підписали меморандум між Львівською міською радою, Першим медичним об'єднанням та Представницьким офісом Тайбею. Рік переговорів та спільної роботи завершився конкретним результатом: у Львові на вулиці Пекарській незабаром з’явиться новий корпус реабілітаційного центру. Цей проєкт є не лише важливим кроком для розвитку системи реабілітації в Україні, а й яскравим прикладом міжнародної солідарності у складні часи», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Візуалізація із соцсторінок Андрія Садового

Зазначимо, з початку повномасштабної війни Львів перетворився на гуманітарний хаб, через який мільйони українців рятувалися і рятуються від війни. У квітні 2023 року тут відкрили Національний реабілітаційний центр «Незламні» (Unbroken) – це унікальне місце, де дорослі та діти, які постраждали від російської агресії, отримують комплексну фахову медичну допомогу. Це реконструктивна хірургія, ортопедія і протезування. Постраждалим не лише встановлюють протези – тут їх виготовляють. Також поранені отримують фізичну, психологічну і психосоціальну реабілітацію та відновлення у супроводі фахівців. Всю допомогу пацієнтам надають безкоштовно.

За час роботи в цьому центрі вже пролікували понад 18 тис. поранених українців. Центр протезування та ортезування міжнародного рівня, площею 1000 квадратів, відкрили у травні 2024 року на базі центру Unbroken за підтримки уряду Німеччини. Тут в рік можуть виготовляти понад тисячу протезів, навчати майбутніх протезистів та проводити дослідження й розробки.