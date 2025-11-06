Поліклініки планували приєднати до Першого і Другого ТМО

Депутати Львівської міської ради провалили питання про розформування п’яти поліклінік у Львові та приєднання їх до територіальних медичних об’єднань. При цьому, медзаклади працюватимуть і надалі в тих же приміщеннях, а робочі місця лікарів збережуть. Відповідну ухвалу депутати розглядали понад рік, але так і не змогли затвердити на засіданні у четвер, 6 листопада.

Зокрема, йшлося про реорганізацію:

КНП «2-а міська поліклініка м. Львова» (приєднання до Першого ТМО);

КНП «3-я міська поліклініка м. Львова» (приєднання до Другого ТМО);

КНП «4-а міська поліклініка м. Львова» (приєднання до Першого ТМО);

КНП «5-а міська поліклініка м. Львова» (приєднання до Другого ТМО);

КНП «6-а міська поліклініка м. Львова» (приєднання до Першого ТМО).

Всі поліклініки мали продовжити працювати за тими ж адресами, що й зараз, а медперсонал – зберегти робочі місця. Натомість медикам пропонували рівномірне навантаження, а кожне ТМО мало б обслуговувати 350 пацієнтів.

Об’єднання медзакладів є частиною Концепцію щодо інтеграції поліклінічної мережі з територіальними медичними об’єднаннями та розвитку галузі охорони здоров’я, яку повноцінно мають реалізувати до 2028 року. Першою депутати реорганізували 1-шу міську поліклініку, приєднавши її до 6-ї міської поліклініки.

Поіменне голосування за реорганізацію п’яти поліклінік у Львові

Втім на засіданні 6 листопада депутатам не вистачило одного голосу для підтримки цього питання. За проголосували 32 депутати, проти – Віталій Троць, не голосували – Марія Чижишин, Ольга Посипанко, Олена Пелех, Євген Кузик, Володимир Лесик, Володимир Гаразд, Володимир Гой, Андрій Дячишин, Сергій Івах, Антін Борковський та Олекса Возняк. Утримались – Ірина Воронецька, Андрій Курочка, Уляна Пак та Вікторія Христенко.

Нагадаємо, кілька років тому у Львові провели масштабну медичну реформу, обʼєднавши міські лікарні у три територіальні міські обʼєднання, при цьому жодні медзаклади не закрилися. Навпаки, наприклад, на базі Першого ТМО розбудували велику мережу медзакладів реабілітаційного центру Unbroken.