В межах реформи розглядають варіант обʼєднання поліклініки №1 на вул. Руській, 20 та 6-ї поліклініки

У Львівській міській раді запрацювала роботу група, що має розробити медичну стратегію щодо розвитку медзакладів, враховуючи реалії війни. Зокрема, цей документ передбачає реформування міських поліклінік у клініко-діагностичні центри. Це стосується й можливого обʼєднання 1-ї та 6-ї міських поліклінік.

Як повідомила ZAXID.NET керівниця міського управління охорони здоров’я Марта Матюшко, над розробкою медичної стратегії в умовах війни працюють спільно медики, депутати та представники громади. Вона запевняє, що при цьому не йдеться про скорочення робочих місць чи звільнення медиків.

«Місто не вперше проводить реорганізацію медичних установ. Враховуючи фінансовий стан країни у часі війни, більшість таких рішень на цей час є необхідними. У мерії створена робоча група з напрацювання медичної стратегії до 2030 року. На цій робочій групі ми загалом говорили про реформування поліклінік, про створення клініко-діагностичних центрів», – розповіла Марта Матюшко.

За її словами, реформа стосується не тільки 1-ї поліклініки, медики якої нещодавно почали публічно заявляти про можливу її реорганізацію. Йдеться про перетворення всіх міських поліклінік у якісні клініко-діагностичні центри.

«Звичайно, ми розуміємо фінансові спроможності, людський ресурс, який мають поліклініки, розуміємо потреби мешканців в отриманні первинної допомоги. Всі ці показники будуть дуже детально проаналізовані і тільки на основі цього спільно будемо приймати рішення, радитись з депутатами, з громадою. Так, є думка про доцільність об’єднання двох поліклінік. Але остаточне рішення буде напрацьоване тільки спільно, враховуючи інтереси усіх – найперше пацієнтів, медиків тощо», – запевнила посадовиця.

Наразі поліклініки ще не уклали договори з Національною Службою Здоров’я України, тому їх фінансова спроможність на 2025 рік поки що не відома.

«Бачимо, що Перша поліклініка має ряд питань, наприклад, 31% працівників – пенсійного віку, 10 осіб-лікарів, які є зовнішніми, сумісниками. Є також питання щодо доступності для пацієнтів, будівля на вул. Руській, 20 – пам’ятка архітектури, там дуже важко створити усі необхідні елементи доступності. На робочій групі ми говоримо не тільки про об’єднання поліклінік, ми також напрацьовуємо рішення про відкриття та створення нових амбулаторій сімейної медицини у районах, де проживає багато мешканців, щоб усі первинні послуги люди могли отримувати біля дому», – додає Марта Матюшко.

Після розробки медичної стратегії її презентують громаді. Після чого документ мають затвердити депутати Львівської міської ради.

Нагадаємо, кілька років тому у Львові провели масштабну медичну реформу, обʼєднавши міські лікарні у три територіальні міські обʼєднання, при цьому жодні медзаклади не закрилися. Навпаки, наприклад, на базі Першого ТМО розбудували велику мережу медзакладів реабілітаційного центру Unbroken.