Такі зміни пояснюють тим, що в місті виникла потреба у додаткових місцях для лікування захисників

Приміщення на вул. Озаркевича, 2 у Львові, де раніше була міська поліклініка, і надалі будуть використовувати для медичних потреб. У четвер, 30 січня, на сесії міської ради прийняли ухвалу про передачу права оперативного управління на ці приміщення КНП «Львівське територіальне медичне об’єднання "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"» . Загальна площа - 1713,5 м2, повідомили у прес-службі ЛМР.

В управлінні охорони здоров’я Львівської міської ради пояснили, що в місті виникла нагальна потреба у додаткових місцях для лікування поранених воїнів. До прикладу, Перше медичне обʼєднання Львова станом на сьогодні вже прийняло 19 тис. поранених захисників.

«Місто активно шукає та перепрофільовує багато місць, щоб максимально задовільнити потребу в наданні медичної допомоги військовим. Зокрема, в приміщення на вул. Озаркевича, 2, після ремонту, буде переведене одне з відділень лікарні на вул. Миколайчука. Своєю чергою, вивільнені площі у цьому медичному закладі, будуть використані для прийому поранених військових», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у приміщеннях на вул. Озаркевича, 2 було Поліклінічне відділення комунальної міської лікарні №3. Зараз послуги поліклініки для мешканців міста надаються на вул. Раппопорта, 6. Медичним працівникам запропонували переведення на рівнозначні посади, з яких майже 90% перейшли на вул. Раппапорта, 6 чи інші локації Другого медоб’єднання Львова.