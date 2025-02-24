Велика частина депутатів була позначена як відсутня на голосуванні

У понеділок, 24 лютого, народні депутати провалили голосування у парламенті щодо ухвалення постанови про підтримку демократії в Україні. У постанові, зокрема, йшлося, що повноваження президента Володимира Зеленського мають тривати до завершення воєнного стану, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За проєкт постанови № 13039 про заяву Верховної Ради України про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації проголосували 218 депутатів з 226 необхідних. Відповідно до результатів поіменного голосування, жоден депутат не проголосував проти – втім, значна кількість нардепів були позначені як відсутні.

Згідно з текстом постанови, Верховна Рада мала акцентувати на необхідності дотримуватися «принципу інституційної безперервності влади, особливо в умовах дії правового режиму воєнного стану». Крім того, постанова наголошувала, що президент України Володимир Зеленський має виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента – відповідно до чинного законодавства, це може відбутися тільки після скасування воєнного стану та проведення демократичних виборів.

Нагадаємо, 18 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що у Володимира Зеленського нібито критично низький рейтинг – американський політик стверджував, що Зеленського підтримують нібито тільки 4% українців. Хоча насправді соціологічне опитування Gradus Research свідчить, що на ймовірних виборах президента Зеленського підтримали б 23% виборців. Тоді Трамп заявив, що наполягає на виборах в Україні, і його позиція – «не російська», а «походить від нього та від багатьох інших країн».

Вже 19 лютого Володимир Зеленський, реагуючи на заяву Трампа, відповів, що «прибрати його швидко» не вийде, а інформація про його рейтинг є російською дезінформацією. Втім, того ж дня Трамп назвав його «диктатором без виборів» та порадив йому поквапитися, «інакше у нього не залишиться країни».

Зазначимо, Конституція України забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Про це українські політики та правники неодноразово наголошували західним партнерам – зокрема, США. Втім, російські пропагандисти намагаються просувати риторику щодо начебто нелегітимності Володимира Зеленського – росіяни сподіваються на прихід до влади проросійських сил або налаштованих на поступки політиків.