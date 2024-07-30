На пленарному засіданні 30 липня були присутні 35 депутатів

Дезертирством і проявом неповаги до громади назвав міський голова Львова Андрій Садовий те, що три фракції міської ради проігнорували пленарне засідання сесії у вівторок, 30 липня. Під час сесії депутати мали розглянути 13 питань, серед яких – підготовка міста до осінньо-зимового періоду в умовах війни.

На позачергове пленарне засідання Львівської міської ради у вівторок, 30 липня, не з’явились депутати від фракції «Варта», ВО «Свобода» та «Голос». Частина депутатів повідомили, що перебувають на самоізоляції через Covid-19, інша частина відмовилась брати участь через розгляд питань про кредит на добудову сміттєпереробного заводу та створення університету на базі реабілітаційного центру Unbroken. Не вплинуло на присутність депутатів й те, що сесія слухала питання про підготовку міста до осінньо-зимового періоду під час війни. Міський голова таку позицію депутатів назвав дезертирством і неповагою до громади.

Усього на сесію Львівської міськради 30 липня зареєструвалося 35 депутатів із 64: 18 від «Європейської Солідарності», 15 від «Самопомочі», позафракційний міський голова Андрій Садовий та депутат від «Голосу» Тарас Репицький. Натомість сесію проігнорували всі семеро депутатів від «Варти», семеро депутатів від «Голосу» і п’ятеро депутатів від ВО «Свобода». Також у сесійній залі були відсутні восьмеро депутатів від «ЄС».

Список зареєстрованих та список відсутніх на сесії депутатів. Клікніть на зображення, щоб збільшити його

Реакція міського голови: «Це дезертирство і прояв неповаги до громади»

Під час пленарного засідання Андрій Садовий звинуватив відсутніх депутатів у дезертирстві і попросив надіслати їх письмові пояснення у секретаріаті ради. Він також нагадав депутатам, що вони минулого тижня погодили продовження сесії у вівторок, але сьогодні чомусь на засідання не прийшли.

«Ми домовлялися минулого вівторка, що сьогодні буде сесія, і я офіційно підписав розпорядження про це. Вважаю, що в часі війни, якщо ти є депутат чи депутатка, то є зобов’язання перед громадою, служити громаді. Це фактично як дезертирство, коли хтось не приходить на засідання, коли ми розглядаємо важливі питання життєдіяльності міста. Це дуже неприємна ситуація. Тому, лише отримавши персональні пояснення від кожного депутати, ми вийдемо на відповідне розуміння чому так стається і будемо комунікувати про це з громадою. Я вважаю, що це прояв неповаги до громади. Тим більше, якщо хтось свідомо не приходить, розуміючи, що це може зашкодити громаді», – додав Андрій Садовий.

Пресслужба ЛМР також надала розпорядження міського голови, де Андрій Садовий доручив відсутнім на сесії депутатам надати секретаріату ради пояснення про причини відсутності.

Доручення міського голови надати письмові пояснення щодо відсутності депутатів на сесії. Фото ЛМР

Що кажуть депутати

Перед початком пленарного засідання фракція «Голос» повідомила, що не буде брати участі у сесії. На думку депутатів частина питань порядку денного нібито підготовлені недостатньо фахово, потребують доопрацювання й ретельного аналізу депутатськими комісіями, йдеться в повідомленні «Голосу» у Facebook.

При цьому, депутати на засіданні проголосували за перенесення цього питання. Депутат від «Самопомочі» Андрій Шевців повідомив, що бюджетна комісія разом із депутатами виїжджала на місце будівництва сміттєпереробного заводу і погодила кредит на добудову.

Крім цього, депутати від «Голосу» проігнорували засідання сесії через черговий розгляд питання про створення університету на базі реабілітаційного центру Unbroken. Зокрема депутати зазначили, що підготовлений проєкт ухвали не містить відповідей на питання щодо концепції, стратегії функціонування закладу. Відтак це питання також перенесли.

Депутат від «Варти» Ігор Зінкевич пояснив ZAXID.NET, що фракція не брала участі у пленарному засіданні через захворювання на Covid-19 у Наталії Шелестак.

«У суботу ми мали засідання фракції, де всі контактували. Вчора [29 липня] Наталія Шелестак отримала підтвердження захворювання на Covid-19. За законодавством ми перебуваємо на самоізоляції», – розповів ZAXID.NET Ігор Зінкевич. Під час телефонної розмови у телефонні слухавці було чутно виступи депутатів та таймер голосування.

ВО Свобода публічно не коментувало свою відсутність на сесії. На засіданні бюджетної комісії вранці 30 липня депутат Андріян Гутник брав участь онлайн. У коментарі ZAXID.NET від повідомив, що перебуває в лікарні і не має змоги спілкуватися. Запитати голову фракції, чому на сесію не з’явились його колеги, так і не вдалось.

Додамо, що загалом у Львівській міській раді є 64 депутати. Більшість становить фракція «Європейська Солідарність» – 26 депутатів.