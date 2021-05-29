Народні депутати від провладної партії «Слуга народу» зареєстрували законопроекти, якими пропонують відтермінувати початок дії деяких статей закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Зокрема, депутати хочуть, аби стаття мовного закону, яка зобов’язує транслювати фільми на телебаченні виключно українською мовою, почала діяти через два місяці після карантину, а не з 16 липня 2021 року, як це передбачено самим законом.

Для цього депутати від «Слуги народу» зареєстрували законопроект 5554, у якому пропонують змінити два закони: «Про захист населення від інфекційних хвороб» та «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

До першого закону депутати пропонують додати абзац, який дозволятиме підприємствам впроваджувати особливий режим роботи і враховувати безперервний режим функціонування теле-та радіовиробників. Натомість норму мовного закону, яка зобов’язує кінотеатри й телеканали транслювати фільми державною мовою, депутати запропонували відтермінувати таким чином, щоб вона почала діяти через два місяці після карантину. При цьому депутати не згадали про той факт, що дата завершення карантину в Україні невідома. Нагадаємо, карантин почав діяти з березня і наразі триватиме до кінця червня, але уряд допускає його продовження до серпня.

У пояснювальній записці автори документа зазначили, що через коронавірусний карантин, який триває понад рік, телевізійний ринок зазнав негативних змін. Вони вважають, що дистанційний режим роботи теле-та радіовиробників призупинив або сповільнив їхні основні процеси.

«Вказані фактори призводять до неможливості створення якісного українського кіно, яке відповідає суспільному запиту. Сьогодні, на жаль, основні ресурси теле- та кіновиробників направлені на власне виживання, забезпечення збереження робочих місць і заробітних плат, організацію безпечних умов роботи людей тощо і застосування норми, що унеможливлює використання вже створеного контенту і, водночас, вимагає значних інвестицій у розробку і створення нового, призведе до руйнування кінематографічної та телевізійної галузі, від чого найбільших втрат зазнає український глядач», – вважають Микита Потураєв і Євгенія Кравчук від «Слуги народу».

Крім того, народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович у суботу, 29 травня, заявив, що цей законопроект «Слуга народу» хоче протягнути «в турборежимі» і включити його до порядку денного сесії Верховної Ради, яка відбудеться найближчого вівторка.

Також, за словами В’ятровича, депутати від «Слуги народу» хочуть відтермінувати початок дії ще однієї статті мовного закону, яка стосується випуску друкованих видань.

«З 1 січня 2022 року всеукраїнські газети і журнали повинні мати україномовну версію. […] “Слуги” хочуть скасувати і цю норму, бо, мовляв, “додаткова” україномовна версія спричинить збитки для видавців», – наголосив В’ятрович.

На сайті Верховної Ради 29 травня не вдалося знайти законопроект, який би скасовував чи відтерміновував цю норму.