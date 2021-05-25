Святослав Літинський уже не вперше ініціює скасування статусу регіональних мов в Україні

Львівський активіст Святослав Літинський домігся скасування регіональної мови в Харкові. Про рішення Харківського окружного адміністративного суду Святослав Літинський повідомив у вівторок, 25 травня. Раніше активіст уже домігся скасування статусу російської як регіональної у низці українських міст та областей.

«Чотири роки судів, три – судових провадження і це сталося. У Харкові скасовано регіональну мову. Відповідне рішення виніс Харківський окружний адміністративний суд. Відтепер усі посилання на рішення міської ради про впровадження регіональної мови є нікчемними. Чотири роки знадобилося Харківській обласній прокуратурі, щоб виконати наші клопотання і численні рішення судів та врешті подати відповідний позов», – написав активіст на своїй сторінці у Facebook.

Звернення до Харківської міської ради про скасування російської мови як регіональної Святослав Літинський написав у 2018 році. Своєю чергою, Харківська міськрада відповіді на звернення активіста не дала.

«Ми звернулися до суду і виграли дві інстанції. ХМР надала відповідь, що нічого вони скасовувати не будуть. Із відмовою Харківської міськради ми звернулися у прокуратуру, аби та у судовому порядку оскаржила регіональну мову у Харкові. Прокуратура проігнорувала наше звернення і не надала жодної відповіді. Ми звернулися до суду, виграли дві інстанції. Отримали відповідь прокуратури, що вона нічого скасовувати не може, а отже і не буде», – пояснив Святослав Літинський.

Після цього активіст через суд домігся, аби прокуратура подала позов до Харківської міськради з вимогою скасувати регіональну мову в місті. 18 травня суддя Харківського окружного адміністративного суду Анастасія Мороко позов керівника Харківської місцевої прокуратури №1 задовольнила. Таким чином суд визнав протиправним та нечинним рішення ХМР від 28 лютого 2018 року про запровадження регіональної мови в місті.

Зазначимо, що у 2012 році в Україні ухвалили закон «Про засади державної мовної політики», що дозволяв органам місцевого самоврядування надавати певним мовам статус регіональної, якщо кількість носіїв цієї мови становить не менше 10% від усього населення регіону. У 2018 році цей закон визнали неконституційним, тож підстав для функціонування регіональної мови наразі немає.

Раніше Святослав Літинський домігся скасування регіональних мов у Херсоні, Дніпрі, Одесі, Харківській, Донецькій та Одеській областях. Також статус регіональної мови за поданням місцевого депутата скасували й в Запоріжжі.