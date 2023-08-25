Йдеться про забудову ділянки площею 0,18 га на вул. Вороного, 4

Депутати Львівської міськради дозволили ТОВ «Ательєр» розробити проект землеустрою під будівництво 5-поверхового готелю на місці наземної парковки на вул. Вороного, 4. За відповідну ухвалу на засіданні сесії 23 серпня проголосували 46 депутатів.

Йдеться про ділянку площею 0,18 га, що наразі не сформована. В 2008 році компанія «Ательєр» викупила та приватизувала будинок площею 720 м2 на цій ділянці, а через рік отримала землю в користування під будівництво паркінгу з торговим центром. Утім невдовзі реєстрацію ділянки скасували, а уряд змінив будівельні норми й заборонив будівництво наземних багаторівневих паркінгів у історичній частині міста. Тож компанія знову звернулася за дозволом на виготовлення документів на ділянку для будівництва готелю з підземним паркінгом.

Зараз на ділянці розташована стихійна парковка. У лютому 2022 року депутати Львівської міської ради з другої спроби затвердили детальний план території у районі вул. Вороного, Руданського, Ференца Ліста, Коперника, пл. Міцкевича та просп. Шевченка, який передбачає будівництво готелю на місці паркінгу. Мешканці прилеглих будинків кілька разів намагались скасувати ДПТ у суді, втім Львівський окружний адміністративний суд визнав детальний план законним.

Нагадаємо, у 2018 році виконавчий комітет Львівської міськради погодив детальний план території у районі вул. Вороного, Руданського, Ференца Ліста, Коперника, пл. Міцкевича та просп. Шевченка, що передбачав будівництво готелю з підземним паркінгом, а також відновлення частини пасажу Міколяша.

Через судові процеси і спротив мешканців сусідніх будинків у 2019 році мерія вдруге дозволила розробити ДПТ – уже без пасажу Міколяша. Пізніше мешканці через суд скасували і це рішення, вигравши у цій справі касацію. Однак поки тривав судовий розгляд справи, 17 лютого 2022 року львівські депутати вдруге затвердили детальний план.

За планами ТОВ «Ательєр», на місці паркінгу планують збудувати готель із громадським простором на даху та підземною парковкою на 70 місць, 50 із яких зможуть використовувати мешканці. Власниками ТОВ «Ательєр» через компанію «Ларсун» є львівські бізнесмени Назар Купибіда, Арсен Шлапак та Андрій Підлісецький.