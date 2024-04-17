Поганих відгуків про пансіонат в селищі Підбуж немає, але продукти за завищеними цінами він купує в одних і тих же постачальників

Західний офіс Держаудитслужби 10 квітня розпочав моніторинг закупівлі комунального закладу Львівської облради – геріатричного пансіонату в Підбужі біля Дрогобича. Аудиторів зацікавила закупівля пансіонатом мороженої риби на понад 750 тис. грн без проведення електронних торгів.

На початку квітня геріатричний пансіонат у Підбужі уклав договір із фізичною особою підприємцем Василем Бецем на 756 тис. грн для закупівлі у нього морожених тушок хека по 169 грн за кг. Замовник виклав інформацію про закупівлю в системі Prozorro, зазначивши, що торгів не було через відсутність інших учасників.

Держаудитслужба просила керівництво геріатричного пансіонату до 15 квітня пояснити, як вони формували цінову пропозицію і чому обрали саме цього постачальника, а також не виклали на Prozorro усі передбачені законом документи. Досі відповіді від пансіонату немає.

Водночас, за даними сервісу YouControl, лише в 2024 році Підбузький геріатричний пансіонат уклав із Василем Бецем з Дрогобича угод на постачання харчів на понад 1,85 млн грн. Сума більшості договорів становить 99 тис. грн, що не вимагає проведення тендерів. Василь Бец постачає Підбузькому інтернату рибу, м’ясо, фрукти,овочі, крупи і навіть підгузки. Лише молоко та йогурти заклад купує в іншого постачальника.

У 2023 році Василь Бец продав геріатричному пансіонаті в Підбужі продуктів на 2,5 млн грн, у 2022 – на 1,6 млн грн, у 2021 – на понад 2 млн грн, у 2020 – на понад 1 млн грн.

Ціни на продукцію Василя Беца для пансіонату дещо вищі, аніж середні ціни на ті ж продукти в супермаркетах Львова. Так, у лютому пансіонат уклав із ним договір на купівлю яєць по 6,4 грн за штуку, коли в магазинах Львова ціна на них становила близько 5-6 грн. А 1380 л соків комунальний заклад купив по 72 грн за літр, коли на маркетплейсі Rozetka ціна коливається між 50-60 грн за літр, а в мережах супермаркетів становить в середньому 67 грн. Цукор пансіонат купував по 45 грн за кг при середній ціні 33-35 грн за кг. До слова, про те, що пансіонат в селищі купує продукти за дорожчими, ніж у Львові, цінами, журналісти вже писали.

Окрім продуктів, Василь Бец постачав пансіонату генератори, крісла, пакети для сміття, електричні гірлянди і прилади, протипожежне обладнання, ікони, ліки та навіть вивозив з пансіонату нечистоти. Інших замовників серед державних і комунальних підприємств у Василя Беца за всі роки майже не було.

Підбузький геріатричний пансіонат, що є комунальним закладом Львівської облради, із 2008 року очолює Віра Баброцяк. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у пансіонаті прийняли також вимушених переселенців, які потребують догляду.

Додамо, що в будинку Віри Баброцяк у Підбужі зареєстрований Олег Іваськів, хоча родинні зв’язки між ними не вказані у його декларації, в якій зазначене місце реєстрації. Раніше Олег Іваськів працював в управлінні захисту економіки Нацполіції Львівщини в Трускавці, а зараз він очолює управління головної інспекції ГУ Нацполіції Львівщини.