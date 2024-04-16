Раніше БЕБ витрачало на подібні послуги значно менші суми

Управління Бюро економічної безпеки у Львівській області 12 квітня уклало договір із ТзОВ «Паритет-Плюс» про надання послуг з відповідального зберігання речових доказів. Ідеться про етиловий спирт, алкогольні напої і тютюнові вироби.

Зберігача обрали під час тендеру в системі Prozorro. Єдиним учасником і переможцем стало ТзОВ «Паритет-Плюс», основним видом діяльності якого є складське господарство. Власниками компанії є Володимир Гуцуляк та Ігор Горак.

Ця фірма і раніше надавала правоохоронним органам – поліції, БЕБ, податківцям тощо – послуги зі зберігання та знищення речових доказів, зокрема спиртовмісних, оскільки має на це відповідні дозволи і значиться у реєстрах суб’єктів господарювання, уповноважених на таку діяльність. Проте це найбільша сума договору фірми з органами державної влади за минулі шість років.

ТзОВ «Паритет-Плюс» з 2018 року перемогло у всіх тендерах, в яких брало участь. Загальна сума договорів становить, за даними сервісу YouControl, 1,65 млн грн. Сума найбільших угод становила 99 тис. грн. Управління БЕБ у Львівській області замовляло послугу з відповідального зберігання речових доказів у ТзОВ «Паритет-Плюс» у 2022 році і 2023 році на суму 60 і 2,9 тис. грн відповідно. Також серед клієнтів фірми є Нацполіція, ДБР, Податкова служба, але досі ніхто не укладав з нею контрактів на таку суму.