ДП «Містопроект» розташований у будинку на вул. Генерала Чупринки, 71

ДП «Державний інститут проектування міст “Містопроект”», що на вул. Генерала Чупринки, 71 у Львові, з березня 2026 року залишилося без електропостачання через затягування процесу реорганізації. 49 працівників установи вимушено працюють з дому. Про це ZAXID.NET повідомив директор «Містопроекту» Володимир Ходак.

За словами Володимира Ходака, у процесі реорганізації ДП «Містопроект» об’єднують із Державним науково-дослідним та проектно-вишукувальним інститутом «НДІПроектреконструкція» (м. Київ).

«Кінець вересня-початок жовтня було подано на міністерство, щоби цю будівлю передали від «Містопроекту» на баланс «НДІПроектреконструкція», щоби заключити угоди і пришвидшити включення електроенергії. Наразі документ лежить непідписаний», – каже директор інституту.

З його слів, п’ятиповерхова будівля на вул. Генерала Чупринки площею понад 10 тис. м2, де розташований «Містопроект», без електропостачання вже понад сім місяців – з березня цього року, а тепер ще й без опалення, яке тут на електриці. 49 працівників установи вимушено працюють з дому.

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«Це погано впливає на роботу. Ми працівникам передали комп’ютери додому, щоб вони робили роботу. На підприємстві перебуваю я, використовую безперебійне джерело живлення. Міська рада включилася і допомагає нам пришвидшити процес. Потрібен наказ міністра про передачу будівлі з балансу одного на баланс іншого підприємства. Тоді «НДІПроектреконструкція» зможе підписати угоди на електропостачання з Львівобленерго та Львівенергозбутом», – додав Володимир Ходак.

У будівлі розміщена ще ціла низка державних установ (АРМА, ДІАМ, Міграційна служба, судова адміністрація), які аналогічно опинилися без електропостачання.