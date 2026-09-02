У компанії заявили, що планують завершити необхідні процедури та запустити газопостачання будинку до кінця 2026 року

Мешканці ЖК на вул. Бережанській, 56 заявили про те, що навіть після здачі будинку в експлуатацію вже впродовж кількох років чекають на підключення газу до їхніх квартир. Через це частина мешканців досі не може заселитися, а інші опалюють помешкання електроприладами.

14-поверховий будинок у Сихівському районі, на вул. Бережанській, 56, забудовник «Карпатбуд» здав в експлуатацію ще у серпні 2024 року. Йдеться про 104 квартири. Попри це, мешканці надалі стикаються з проблемою підключення комунікацій, а саме – газопостачання, яке забудовник, за словами мешканців, планував запустити ще влітку 2025 року.

У коментарі ZAXID.NET голова ОСББ Микола Мариняк розповів, що забудовник обіцяє провести газ до квартири ледь не щомісяця, проте вже впродовж майже трьох років цього не зробили. За його словами, частину робіт для газифікації забудовник вже виконав і запевняє, що протягом двох місяців все ж таки проведуть до квартир газ.

«Наразі вже труби та лічильники встановлені. Потрібно поставити газорозподільну станцію біля будинку і запустити газ. Обіцяють (забудовник – ред.), що протягом двох місяців вони це зроблять», – зазначив голова ОСББ.

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Через відсутність газу у будинок заселилися лише 1/3 мешканців, котрі змушені опалювати помешкання електроприладами. За словами Миколи, минулої зими вони платили близько 10 тис. грн за електропостачання. Серед проблем мешканці також називають водопостачання. За їхніми словами, вони досі сплачують за воду «Карпатбуду», оскільки систему водопостачання будинку ще не передали на обслуговування комунальним службам.

«Ми за воду сплачуємо “Карпатбуду” безпосередньо, а маємо платити “Львівводоканалу”. Але вода в квартирах є», – розповів Микола Мариняк.

Через проблеми мешканці будинку неодноразово зверталися до представників забудовника та Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). Проте, за їхніми словами, наразі питання залишається невирішеним.

У коментарі ZAXID.NET у пресслужбі Львівської філії «Газмережі» зазначили, що між забудовником «Карпатбуд» та Львівською філією «Газмережі» немає офіційного договору на приєднання або розподіл газу. Також на сьогодні філія не отримувала необхідну проєктну документацію, потрібну для газифікації будинку. Відтак наразі «Газмережі» не можуть розпочати відповідні роботи, оскільки забудовник не оформив необхідні документи та не передав проєктну документацію.

Редакція звернулась також до забудовника «Карпатбуд», щоб дізнатися, чому будинок здали в експлуатацію без підключення всіх комунікацій, а також коли їх планують підключити. У «Карпатбуді» зазначили, що ще у вересні 2020 року отримали технічні умови на газопостачання будинку від АТ «Оператор газорозподільної системи “Львівгаз”». Того ж місяця забудовник уклав договір підряду на виконання всього комплексу робіт – від розроблення проєкту, монтажу та запуску газу. Проєктну документацію розробили та погодили, а також частково облаштували зовнішні газові мережі. Решту робіт, за словами забудовника, планували виконати після завершення основних будівельних робіт. Проте через повномасштабну війну графік будівництва змінився, а разом з ним і змінилися терміни газифікації будинку.

«Окремим суттєвим фактором стала зміна оператора газорозподільної системи. У 2023 році АТ “Оператор газорозподільної системи “Львівгаз”” було реорганізовано, а функції з розподілу природного газу у Львівській області перейшли до Львівської філії ТОВ “Газорозподільні мережі України”. У зв’язку з цим виникла необхідність повторного проходження низки процедур та фактичного відновлення реалізації проєкту газопостачання вже з урахуванням нових вимог», – повідомили у відповіді.

За словами представників «Карпатбуд», восени 2023 року через зміни до будівельних норм проєкт газопостачання довелося оновити та повторно погоджувати. Навесні 2025 року вони отримали позитивний висновок щодо проєкту від базової організації Мінрегіону України – ТОВ «Проектний та науково-дослідний інститут по газопостачанню та теплопостачанню “УкрНДІінжпроект”», однак під час подальшого погодження документи чотири рази повертали на доопрацювання. Остаточне погодження отримали лише у червні 2026 року. Після цього, за їхніми словами, вони звернулися до ТОВ «Газорозподільні мережі України» для продовження виконання робіт із газифікації об’єкта та передали необхідний комплект документів і проєктну документацію.

«Водночас у процесі подальшого опрацювання ТОВ “Газорозподільні мережі України” були надані додаткові зауваження до проєктної документації у зв’язку з набуттям чинності новими нормативними вимогами», – додали у відповіді.

У «Карпатбуді» не назвали конкретних строків завершення робіт. Водночас у компанії заявили, що планують завершити необхідні процедури та запустити газопостачання будинку на вул. Бережанській, 56, до кінця 2026 року.

До слова, за даними аналітичної системи «YouControl», корпорація «Карпатбуд» заснована у Львові у 1999 році Юрієм Карвацьким. Фірма будує низку житлових будинків у Львові та сусідніх громадах.